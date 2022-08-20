原标题：“新夜态”带来欢乐时光

复古文艺的内街文化创意园，风情浓郁的东盟盛天地，美轮美奂的方特东盟神画……广西南宁市青秀区因势利导大力发展夜间经济，通过优化存量和培育增量，打造夜间文旅消费集聚区、夜间经济特色示范街区，完善公共休闲娱乐场所，丰富景区夜间体验活动，推动城区“夜购”“夜娱”“夜游”“夜食”等多业态繁荣发展，不断丰富市民和游客的夜间休闲娱乐体验。目前，青秀区已培育15个夜间消费集聚街区，2.7万家夜间经营商户，15万个市场主体。

每当夜幕降临，来自四面八方的市民和游客便纷纷来到位于青秀区东葛路的内街文化创意园，感受极具创意的文化设计，在各类复古、文艺、时髦的网红地标拍照打卡。

“这里有很多涂鸦墙，特别是一些店铺的装修风格十分个性化，将美食元素融入创意涂鸦画里，设计感十足。”正在一家美食店前涂鸦墙“凹造型”拍照的游客黄燕说：“还有‘想你的风还是吹到了南宁’等路牌，以及古风气息浓厚的小阁楼，也很有文艺特点。”

东葛路的内街文化创意园区以“南宁生活精神”为主题，在还原上世纪80年代“老南宁”建筑风貌的基础上，加入了创意涂鸦墙、情绪文字牌、特色美食等元素，将这里打造成为汇聚文化娱乐、现代休闲生活体验、餐饮美食等业态的现代文化艺术创意园区。

“青砖绿瓦的骑楼与灯光流转的招牌呼应，使人仿佛乘上时光机回到了那个从前车马很慢的年代。在这里不仅可以拍摄复古大片，还可以品尝各种口味的特色菜，以及聆听各类音乐演出，可以说是创意文化和夜间旅游的高质量融合。”正在欣赏乐队演出的市民何玉莲感叹。

“青秀区作为南宁市夜间人气最旺、消费最活跃的区域，汇聚了文化艺术、文化娱乐、景区游览、会议展览、健康体育、都市休闲等多种业态类型。”青秀区区长曾鹏鑫说。

近年来，青秀区在城区推出的“绿城夜景、东盟夜宴、万象夜购、潮玩夜娱、心泊夜宿、壮锦夜秀、青山夜养、书海夜读”八大夜间主题消费活动，推动了东盟商务区、凤岭北等老牌商圈人气持续火爆，凤岭南、火车东站等新商圈加速崛起，正使城区成为“中国不夜城 浪漫夜南宁”的重要承载地和具有全国影响力的高品质夜间文旅消费集聚区。

夜幕降临，位于东盟商务区的东盟盛天地流光溢彩，游人熙熙攘攘。这里的美食餐饮、时尚精品、文娱体验等各类业态蓬勃发展。节假日期间，还会举办各类展现壮乡风情与东盟文化的文娱活动，街区到处弥漫着浓郁的文化艺术气息，深受人们喜爱。

“我和朋友喜欢逛街购物，东盟盛天地是我们的首选地。”青秀区居民李珊对东盟盛天地好评连连，“在这里坐地铁、公交和打车都很方便，不仅能够进行娱乐休闲消费，还能感受东盟特色风情和壮乡民俗文化。”

随着一批夜间消费集聚街区的日益成熟，青秀区夜间休闲消费业态越发多元丰富,激发出经济高质量发展的无限活力。

夜幕下的南宁方特东盟神画灯光璀璨，人们或走进“方特老挝宋干节”，欣赏原汁原味的老挝水秀；或加入“方特南洋惊奇夜”，体验当下热门的“实景剧本”游戏；或加入东南亚花车大巡游载歌载舞，欣赏大型无人机星空秀，感受兼具现代科技感和异域文化魅力的夜游东南亚欢乐专场，尽情释放压力。

南宁方特是国内首座展示东盟十国文化的高科技主题乐园，也是广西文旅标杆项目之一、南宁城市新名片。南宁市民杨晓红极为喜欢夜游方特：“来方特夜游东南亚，能欣赏到无人机、烟花等独特的表演，还能沉浸式参与许多互动玩法，丝毫不逊色于一线城市！”

据了解，每逢节假日，南宁方特的停车场就“一位难求”，60%的车辆持外地车牌，更多游客将“过路游”转变为“过夜游”。南宁方特营销总监胡炀介绍，南宁方特积极响应大力发展文旅消费夜经济的号召，汇聚“夜食”“夜购”“夜游”等多样化夜间休闲消费主题活动，为城市带来“新夜态”，让每一位游客都能有专属的欢乐时光。

“青秀区地处亚热带季风气候区域，夜食文化自古就有，有安逸的生活节奏；是中国和东盟经济文化交流的重要窗口；壮乡文化与东盟风情交织，有多元的文化氛围，再加上重视商文旅融合，有多元的城市业态；一系列得天独厚的优势促成了青秀区成为适合发展夜间经济的‘四季不夜城’。”中国科学院博士齐晓波说。

据统计，2021年青秀区夜间消费人次约3.6亿人，营业额近2000亿元。青秀区委书记黄瑜表示，作为南宁市的商贸中心、文化旅游中心，下一步，青秀区将发挥比较优势，围绕扩内需促消费，不断培育服务业新业态和消费新模式，进一步打造“中国不夜城，浪漫夜南宁”特色名片。（记者 童 政）

(责编：鲁婧、杨迪)

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