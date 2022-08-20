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“天价”月饼为何自降身价

佘 颖
2022年08月20日08:45 | 来源：经济日报
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原标题：“天价”月饼为何自降身价

　　多部门发文监管一盒小小的月饼，不仅是推动月饼等节日食品回归大众消费品属性、回归传统文化本源，也是在提倡节俭、反对浪费，引导形成良好社会风尚，更是防微杜渐，堵住腐败的每一扇暗门。

　　还有不到1个月就是中秋，消费者可能会发现一个有意思的现象——线上线下的月饼礼盒，最高价普遍定在499元。往年常跟月饼“搭班子”的高档茶叶、名贵药材等不见了，月饼礼盒里真就只剩下月饼。

　　“天价”月饼自降身价，是因为今年5月份，国家市场监管总局批准了《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》国家标准第1号修改单，自8月15日起实施。根据这一强制性国家标准，粽子、月饼的包装层数最多不能超过3层，包装材料不得使用贵金属和红木材料。6月份，4部门又联合发布了《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》，强调月饼礼盒不得以任何形式搭售其他商品，最关键的是提出要对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管，要求经营者相关交易信息保存2年，以备有关部门依法查核；发现涉嫌违纪违法问题，按权限移送纪检监察、司法等机关处理。

　　交易信息保存2年，这一条踩住了“天价”月饼的七寸。自己家买月饼吃总得讲究性价比，消费者可舍不得为里三层外三层的包装多花好几百块钱。往往是在月饼被当做礼品时，买家和卖家才乐于在包装上不惜成本地堆砌，甚至往里塞各种高档商品。前些年动辄上千元的月饼礼盒，真的是在送情意和祝福吗？不是，那是在送面子，甚至是送利益。如今超过500元的月饼要被重点监管，谁还愿意为一盒月饼惹麻烦？

　　作为传统节日的大众食品，月饼定价原本是市场行为。多部门联合发文管一盒小小的月饼，不仅是推动月饼等节日食品回归大众消费品属性、回归传统文化本源，也是在提倡节俭、反对浪费，引导形成良好社会风尚，更是防微杜渐，堵住腐败的每一扇暗门。

　　其实，大多数消费者觉得500元的月饼礼盒还是贵，目前热销的月饼礼盒普遍在100元至200元之间，包装和内容已经很精致，送人自用两相宜；还有不少按块出售的散装月饼，口味从传统的五仁、莲蓉到创新的小龙虾、螺蛳粉，足以陪伴消费者赏月品茗。

　　要警惕的是，仍有少数豪华酒店在官方旗舰店公开销售2500多元的月饼礼盒，还有的网店可定制“天价”月饼，按客户需求搭售小电器、茶叶等高价商品。还有月饼券、月饼卡，销售渠道隐蔽、监管难度更大。对这些“天价”月饼，相关部门仍需保持高度关注。8月17日，市场监管总局宣布将在全国范围内开展为期2个月的商品过度包装、“天价”月饼和蟹卡蟹券集中整治。消费者如果发现过度包装等浪费行为，也可主动向市场监管部门和消协组织等投诉举报。生产干干净净的月饼，买的人放心，吃的人踏实，这才是月饼该有的模样。

(责编：鲁婧、杨迪)
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