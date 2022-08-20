原标题：云南持续加大5G与工业互联网的融合力度

近年来，云南省通信管理局、省工业和信息化厅等部门多措并举持续加大5G与工业互联网的融合力度，不断孵化5G在工业领域的融合创新应用。目前，云南在有色金属冶炼、矿采选、先进装备制造、卷烟生产、生物制药、绿色能源等领域实现了“5G+工业互联网”突破。

记者近日探访位于云南省文山州的云南神火铝业有限公司，该公司的智慧工厂将5G等新兴技术深度融合到厂区生产实践活动中，实现了传送带跑偏裂纹视觉监测、中频炉铁溶液1450摄氏度精准分析、能耗大数据分析、电解槽漏液分析、空压机房视觉抄表、天车远程集中操控、人员物资融合定位等功能，有效提高了云南神火铝业整体的生产效率、有力降低了危险环境的作业风险、大幅节约了工厂能耗成本。

当前，工业互联网已成为推动产业数字化的重要抓手。中国移动通信集团云南有限公司党委书记、总经理葛松海介绍，工业互联网是新一代信息技术与工业经济深度融合的新型基础设施，新型应用模式，能够有效助力产业转型和经济发展。

基于此，云南持续加大5G与工业互联网的融合力度，不断孵化5G在工业领域的融合创新应用。云南神火铝业有限公司的智慧工厂仅是云南在“5G+工业互联网”方面应用实践的一个案例。“文山铝业5G+智能透明工厂”“昆明卷烟厂5G+工业互联网项目”“云南迪庆有色金属5G智慧矿山项目”“基于5G定制专网的玉溪新兴钢铁数字孪生透明工厂”等项目，也结合厂区实际进行了数智化改造，并具备了可复制推广的条件。

据云南省通信管理局党组成员、副局长阎继国介绍，云南全省5G基站总数达到5.1万个，129个县级行政区主城区实现5G网络连续覆盖，1453个乡镇实现5G网络有效覆盖，全省30个国家级、省级新型工业化产业示范基地均实现5G网络深度覆盖。云南通过建设云南省工业互联网安全态势感知平台，具备了公网主动探测、被动诱捕、流量分析、网站扫描等安全感知能力。目前，2970家重点工业企业纳入平台动态监测保护，接入的专线带宽达124.4GB，可主动探测识别134种工业通信协议，识别518种联网软硬件产品类型。

云南省工业互联网安全态势感知平台自投入试运行以来，累计发现1496万次安全事件，其中高危安全事件26万次，研判分析后共向23家重点企业下发了47条安全事件线索。

8月18日，由云南省通信管理局、云南省工业和信息化厅、文山壮族苗族自治州主办的云南省2022年度“5G+工业互联网”现场会在文山州富宁县召开。记者从会上获悉，下一步，云南省通信管理局、云南省工业和信息化厅在统筹推进5G、工业互联网等新型基础设施建设的同时，将继续打好云南省5G融合创新发展的“团体战、行业战、赋能战”，聚焦能源、工业、烟草等行业培育出一批更具代表性的“5G+工业互联网”融合创新应用标杆，为“数字云南”增添新的动能，有效助力全省经济社会高质量发展。（缪超 李世鹏）

(责编：鲁婧、杨迪)

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