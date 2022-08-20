原标题：百度希壤正式发布“元宇宙会展解决方案”

在元宇宙里如何实现“会议自由”？8月19日，百度希壤正式发布“元宇宙会展解决方案”，为在元宇宙举办会展提供了更便捷的“入场券”。

会上，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏分享了元宇宙的十大关系。他表示：“元宇宙是下一代互联网的发展方向之一。未来3-5年内，娱乐、教育、游戏，尤其是会展与元宇宙的结合，将会取得非常大的进展。”

会后，百度副总裁马杰接受中新网采访时表示，人们接受新东西的速度是非常快的，疫情后大家已经非常习惯使用线上会议解决问题，这本质上是大家认知上的变化。“只有把元宇宙会展真正做好用了，让成本越来越低，效率越来越高，效果才会越来越好。甚至也许以后线上、线下会议同步举办就是会展的标配，我期待这一天。”

据介绍，在元宇宙会议方面，百度希壤提供一站式技术服务，“会议主办者”可根据会议规模、会议内容及会议议程设计，快速构建可容纳数十人至数百人乃至上千人、上万人规模的元宇宙会议会场，满足行业峰会、产品发布、论坛研讨、演讲培训、采访洽谈等多种会议场景，设置会议“洽谈区”和“展览区”，打造风格鲜明的元宇宙会议时空，最快当天即可支持随用随配。

根据中国计算机行业协会元宇宙产业专委会的最新预测，当前中国元宇宙上下游产业规模已达到300亿元，未来五年或将突破2000亿元。而聚焦于会展领域，来自国际展览业协会(UFI)的调研数据也显示，超过60%的会展受访者表达了对于VR等元宇宙应用的兴趣。（汪俐辰）

(责编：鲁婧、杨迪)

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