原标题：智能手机出货量跌回七年前 消费电子“低迷行情”何时扭转？

8月19日，小米集团发布截至2022年6月30日的第二季度财报。财报显示，智能手机分部收入由2021年第二季度的591亿元减少28.5%至2022年第二季度的423亿元，小米称主要是由于智能手机出货量减少所致。

中国信通院发布的数据显示，今年上半年，国内智能手机出货量为1.34亿部，同比下降了21.7%。调研机构CINNO表示，这个数据创下了自2015年以来国内智能手机市场的最差成绩。

消费电子的低迷也拖累手机芯片等上游供应链厂商业绩。据央视财经频道此前报道，由于手机厂商纷纷调低出货量目标，并向上游芯片厂商砍单。IDC认为，亲2022年全球智能手机出货量将衰减3.5%，至13.1亿部。

手机消费端需求疲软

受疫情、经济疲软、通胀等因素影响，2022年上半年，中国智能手机市场创下2015年以来最差的半年销量成绩。

在小米发布的最新财报中，2022年第二季度小米智能手机出货量3910万台，同比2021年第二季度的5290万台减少26.2%。而除了小米外，多家手机厂商在接受第一财经记者采访时也表示，今年中国市场全年销量预期将低于3亿部。

真我realme副总裁、中国区总裁徐起此前曾表示，realme今年整体会大约下调10%-20%的销量目标。而在最新的表态中，realme将在产品布局上收缩35%的产品线。

徐起对记者表示，全球疫情等外围因素让手机市场遭遇巨大挑战，今年整体手机大盘(出货量)肯定不到3亿台，回到3亿台至少需要2到3年后。今年下半年到明年，手机市场会有一个逐步回暖的过程。但回暖并不意味着手机市场回到几年前非常繁茂的状况，而是稳中稍微有些回升。

一加中国区总裁李杰则对记者表示，目前正在逐步对产品布局、产品定位等做铺垫和调整。“手机用户换机的周期变长，预算也在收缩，所以终端价格一定要有竞争力。”

由于终端市场的低迷，也影响到了上游芯片厂商的供应。

根据CINNO Research数据显示，消费电子市场仍陷低迷，在库存方面，2022第一季度，国内消费电子芯片库存周转天数增至201天，第二季度为传统去库存季度，但是预计2022年第二季度市场去库存情况将低于往期。

CINNO Research称，2022年上半年，高通库存周转天数增至85天，同比增加约11天，三星方面，也出现库存增加，出货放缓的情况，在芯片价格方面，高通骁龙8 Gen 2，由台积电代工，采用4nm工艺制程，将于今年第四季度登场，因此前一代的芯片均面临降价，尤其现在库存水位高企，三星Flash/Dram也保持较高的库存水平，预计2022年底前需求依然保守，其价格亦持续探底。

大厂IC库存拉响警报

在光学产业头部厂商舜宇光学科技发布的2022年7月各主要产品出货量数据显示，光学零件方面，公司7月手机镜头出货量为8911.7万件，同比下滑14.9%；光学产品方面，手机摄像模组出货量为3679.3万件，同比下滑33.5%。

而在近日发布的财报中，高通与三星也表达了对未来市场趋势的看法。

高通首席执行官安蒙在财报发布后表示，目前低价手机销量下滑最为明显，高通的芯片主要用于高端手机，包括三星电子和苹果生产的手机，这些手机的市场弹性更大。预计第四财季智能手机芯片销售的疲软将继续在中低端手机市场。

三星电子半导体业务执行副总裁Han JinMan表示，由于宏观层面上市场对于手机等电子消费产品的需求减弱，因此(存储芯片)DRAM和NAND出货量比预期要低。预计移动和PC芯片需求继续降温，进而影响存储芯片的需求。

CINNO Research分析认为，以消费电子为主的市场，下半年去库存仍是整个行业的主旋律。

上述机构数据显示，2022年第二季度，国内智能机SoC终端出货量同比下降约20%，国内TV市场销量同比下降约11%，较第一季度同比降幅分别扩大了约6个与2个百分点，消费电子市场仍陷低迷。

CIC灼识咨询总监柴代旋则对第一财经记者表示，2022年第一季度中国市场的PC(包含台式机、笔记本电脑和工作站)出货量约为1170万台，同比下降1%。由于终端需求的持续疲软，智能手机销量下降，在供大于求的情况下，芯片厂商将不会再把重心放在扩大产能上，而是转向于去库存，为防止库存积压。

“下半年从需求端看将会有所回暖，可能以小幅度继续增加，但是小幅增加的终端市场需求传导到上游还需时间，芯片制造厂商仍然处于消耗库存的阶段，从供给端看，上游组件的供需关系有所缓解。”柴代旋对记者表示，涉及先进制程的芯片，如4纳米、5纳米仍处于紧缺状态，高端市场将取得相应更高的增长；而涉及相机、手机面板等供应充足的芯片将持续降价，加上国内芯片厂商的成本优势，高通、三星等半导体制造厂商面对的压力增加，可能会引发厂商之间的价格战，而且这种价格的低迷在短期内可能很难出现反转。

面对低迷的市场行情，李杰表示，目前依然不会改变年初定下的市场目标。“去年一加产品的均价在4000元左右，国内的销量达到200万部。但市场主力销售价格区间是2000元～4000元价位段，主力渠道是线下渠道，这些一加以前没有覆盖，今年已经在陆续部署中，这些新的布局蕴含巨大的市场机会，都会给一加带来增量。”

徐起则表示，除了中国市场外，也会将更多的精力放在海外市场中。“全球市场主攻250~400美金价位段，在市场策略上，采用2+15的市场据点模式，即夯实2个千万市场(中国市场和印度市场)的同时，在东南亚、欧洲重点部署15个百万量级的市场。”

但从整体来看，以手机为主导的消费电子低迷行情仍在持续，库存消化仍需要一定周期。

(责编：鲁婧、杨迪)

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