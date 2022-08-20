原标题：武汉国际安全应急博览会开幕 高精尖装备亮相

旋翼无人机、安全应急宣教体验车、便携式救援一体机、智能头盔……19日开幕的2022应急管理发展论坛暨第二届武汉国际安全应急博览会(以下简称“武汉应博会”)上，近百家应急企业集中展现国内外智慧应急运用、通讯应急科技及应急救援领域专用装备。

本届武汉应博会以“科技引领·精准救援”为主题，中国安能集团、中船应急、华中光电、沃尔沃、视联动力、默安科技等业内知名企业参展。展会设有应急科技区、应急装备区及安全应急产业区，通过“线上+线下”的方式举行。

在中国安能集团展位，精彩有序的救援演练和科技感十足的装备吸引许多市民观看。工作人员郭杨卉介绍，中国安能集团此次展出了多旋翼无人机、电动垂起固定翼无人机等集救援、直播、侦察等功能于一身的高精尖设备，能够快速精准锁定遇险人群，节省救援时间。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司展出了应急动力舟桥、机械化桥等模型。中船应急民品部主任季连垒介绍，这些产品均为水上救援“利器”，远销40多个国家和地区，在汶川地震、舟曲泥石流、泰国洪涝灾害、西藏金沙江堰塞湖、河南特大暴雨等自然灾害救援中发挥了重要作用。

武汉应博会组委会秘书长张明进表示，武汉应博会立足行业，面向全球，集中展现国内外应急管理经验、救援装备最新成果，搭建国际性全方位技术交流信息沟通、产品展示、商贸服务和招商引资综合平台，将促进湖北省应急管理能力和应急产业发展水平的提高。

据悉，本届武汉应博会由中国安能集团武汉救援基地、湖北省信息网络安全协会、湖北应急管理杂志社联合主办，为期3天，期间还将举办“2022应急管理发展论坛”，应急管理领域院士、专家和企业负责人共同研讨交流应急管理事业和安全应急产业创新发展。（武一力）

(责编：鲁婧、杨迪)

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