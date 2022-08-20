原标题：这些公交和公园可以用数字人民币买票啦

广州市民可以用数字人民币付款码付公交车费啦！8月19日起，广州市交通运输部门组织旅游观光1线等10条公交线路，在广州市试点开通数字人民币付款码直接支付乘车费用的功能，成为国内同类城市中首个开通该功能的城市。

据悉，此次试点线路为旅游观光1线、62路、131B路、旅游公交2线、287路、107路、243路、541路、222路、230路等10条线路。为何选择这10条公交线路？记者了解到，目前公交数字人民币支付功能正处于试点阶段，试点线路选取有广州特色景点、热门景区等地方运营的公交线路。后续将根据试点情况综合考虑扩大试点范围。需要注意的是，数字人民币支付公交乘车费用尚处于试点完善阶段，暂无乘车优惠活动。

同时，记者获悉，目前经过技术对接和测试，公交电子收费终端可支持数字人民币建设银行钱包付款码支付。其他银行也在推进对接中，条件成熟后会陆续开通。

如何使用数字人民币付款码付车费？乘客在搭乘公交车时，可打开数字人民币APP向上滑动展示数字人民币付款码(现阶段仅支持建设银行钱包支付)。将数字人民币付款码在公交电子收费终端扫码区进行扫码支付。公交电子收费终端语音提示“交易成功”，并出现扣费界面则支付完成，乘客可正常乘车。

此外，由于数字人民币付款码直接支付乘车费用的功能尚处于试点期间，且该功能属于在线支付方式，受网络影响，可能会出现支付失败的情况。

如公交电子收费终端语音提示“交易失败”，乘客可以待网络稳定后，再次进行扫码，直至提示“交易成功”，或改用其他支付方式支付乘车。如提示“交易失败”但已扣费，是由于网络异常。若出现这种情况，系统在网络正常后立即进行自动退款流程，若未收到退款，司机或乘客均可拨打羊城通客服电话：400-844-0001进行反馈。（记者 卢梦谦）

领游园红包 免费逛公园

又讯 (记者全杰 通讯员穗林园宣)逛广州园林公园和景区，可以使用数字人民币了！8月18日，数字人民币正式落地白云山风景区、云台花园、中山纪念堂、广州动物园、帽峰山景区、石门国家森林公园、流溪河国家森林公园、白江湖森林公园，市民游客前往上述公园和景区，可以通过数字人民币购买门票，并且可以在园区内小卖部购物时支付使用。据悉，8月20日-27日为试运行期，8月28日正式运行，期间园区门票一折优惠，单次优惠封顶15元，每人可享受两次。8月18日，数字人民币还推出“广州10元游园红包”优惠，市民游客领取后，可用于抵扣入园门票。

记者了解到，这是广州市林业和园林局联手建设银行广州分行，推动数字人民币在广州市林业园林行业领域推广应用落地生根。

启动当天，广州市林业和园林局党组书记、局长蔡胜成为广州使用数字人民币购买园林公园和景区门票的“首吃螃蟹者”，只见他来到云台花园门口，拿出手机，打开数字人民币APP，然后打开建行钱包支付二维码，景区工作人员手持收款仪器扫描二维码，就顺利完成门票支付了，全过程不过30秒。“体验感不错，很便捷！”有意思的是，蔡胜还领取了10元游园红包优惠，刚好抵扣云台花园的10元门票价格，相当于免费入园。

(责编：鲁婧、杨迪)

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