人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

长征系列运载火箭连续发射成功次数创新高

2022年08月20日09:29 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月20日电（记者胡喆）记者从中国航天科技集团有限公司获悉，8月20日，长征二号丁运载火箭在西昌卫星发射中心成功发射遥感三十五号04组卫星。这标志着中国长征系列运载火箭实现连续103次发射成功。

　　执行此次发射任务的火箭和卫星均由航天科技集团研制。从1996年10月20日长征二号丁运载火箭成功发射第17颗返回式卫星，至2011年8月6日长征四号乙运载火箭成功发射海洋二号卫星，长征系列运载火箭连续102次发射成功，历时15年。然而，航天事业的高风险特质意味着风险与挑战时刻存在，随后的几次发射失利为航天人敲响了警钟。为此，航天全线认真开展全面质量复核复查、举一反三，全力守牢生产质量底线、红线。

　　经过不懈努力，自2020年5月5日至今，长征系列运载火箭创下了103次新的连胜纪录，而完成这一纪录仅历时2年3个月。其间，长征系列运载火箭先后将包括中国空间站天和核心舱和问天实验舱、嫦娥五号月球探测器、天问一号火星探测器、神舟载人飞船、天舟货运飞船、北斗三号导航卫星等在内的200多个航天器安全送入太空。

　　“长征系列运载火箭在高密度发射态势下，仍然能保持高成功率，是航天科技集团扎实推动各项措施落地，实施‘高质量、高效率、高效益’发展取得明显成效的体现。”航天科技集团董事长吴燕生介绍。

　　目前，正在服役的长征系列运载火箭不仅能向高中低不同地球轨道发射卫星、空间站、载人和货运飞船，还具备发射无人深空探测器的能力。

　　据悉，我国还正在研制新一代载人运载火箭和重型运载火箭，这些火箭未来将承担起载人登月、火星探测、木星探测和小行星探测等任务，支撑中国人探索太空的步伐走得更稳更远。

　　航天科技集团一院运载火箭技术专家、中国工程院院士龙乐豪表示，随着新一代长征火箭“家族”的不断服役、成熟和壮大，新老火箭将继续朝着高质量、高可靠和连续成功的方向发展，实现全面交替，继续高效、可靠地将各种航天器安全送入预定轨道。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一图读懂：山洪到来时，如何自救？
　　
我国成功发射遥感三十五号04组卫星
　　我国成功发射遥感三十五号04组卫星。应龙飞摄 人民网北京8月20日电 （记者赵竹青）北京时间2022年8月20日1时37分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十五号04组卫星发射升空。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部