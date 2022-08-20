新华社北京8月20日电（记者胡喆）记者从中国航天科技集团有限公司获悉，8月20日，长征二号丁运载火箭在西昌卫星发射中心成功发射遥感三十五号04组卫星。这标志着中国长征系列运载火箭实现连续103次发射成功。

执行此次发射任务的火箭和卫星均由航天科技集团研制。从1996年10月20日长征二号丁运载火箭成功发射第17颗返回式卫星，至2011年8月6日长征四号乙运载火箭成功发射海洋二号卫星，长征系列运载火箭连续102次发射成功，历时15年。然而，航天事业的高风险特质意味着风险与挑战时刻存在，随后的几次发射失利为航天人敲响了警钟。为此，航天全线认真开展全面质量复核复查、举一反三，全力守牢生产质量底线、红线。

经过不懈努力，自2020年5月5日至今，长征系列运载火箭创下了103次新的连胜纪录，而完成这一纪录仅历时2年3个月。其间，长征系列运载火箭先后将包括中国空间站天和核心舱和问天实验舱、嫦娥五号月球探测器、天问一号火星探测器、神舟载人飞船、天舟货运飞船、北斗三号导航卫星等在内的200多个航天器安全送入太空。

“长征系列运载火箭在高密度发射态势下，仍然能保持高成功率，是航天科技集团扎实推动各项措施落地，实施‘高质量、高效率、高效益’发展取得明显成效的体现。”航天科技集团董事长吴燕生介绍。

目前，正在服役的长征系列运载火箭不仅能向高中低不同地球轨道发射卫星、空间站、载人和货运飞船，还具备发射无人深空探测器的能力。

据悉，我国还正在研制新一代载人运载火箭和重型运载火箭，这些火箭未来将承担起载人登月、火星探测、木星探测和小行星探测等任务，支撑中国人探索太空的步伐走得更稳更远。

航天科技集团一院运载火箭技术专家、中国工程院院士龙乐豪表示，随着新一代长征火箭“家族”的不断服役、成熟和壮大，新老火箭将继续朝着高质量、高可靠和连续成功的方向发展，实现全面交替，继续高效、可靠地将各种航天器安全送入预定轨道。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)

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