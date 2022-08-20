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这十年，信息通信业取得跨越式发展

2022年08月20日09:46 | 来源：光明日报
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原标题：这十年，信息通信业取得跨越式发展

　　 8月19日，工业和信息化部举行主题为“打通经济社会信息大动脉”的新闻发布会，介绍了十年来我国信息通信业发展情况。

　　 工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示，党的十八大以来，我国信息通信业取得了跨越式发展，基础设施能力大幅提升，信息通信技术加速迭代，行业治理能力显著提升，业务融合应用蓬勃发展，安全保障能力不断增强，在经济社会发展中的战略性、基础性、先导性地位更加凸显，为全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。

　　建成开通5G基站196.8万个

　　 谢存介绍，十年来，我国信息通信业规模不断壮大，电信业务收入从2012年的1.08万亿元，增长到2021年的1.47万亿元；我国建成了全球规模最大的光纤和移动宽带网络，固定网络逐步实现从十兆到百兆、再到千兆的跃升，移动网络实现3G突破、4G同步、5G引领的跨越。

　　 “以5G和千兆光网为代表的‘双千兆’网络，具有超大带宽、超低时延、先进可靠等特征，是新型基础设施的重要组成和承载底座。”谢存说。

　　 截至今年7月底，全国建成开通5G基站196.8万个，所有地级市城区、县城城区和96%的乡镇镇区实现5G网络覆盖，5G移动电话用户达到4.75亿户，比2021年末净增1.2亿户；千兆光网具备覆盖超4亿户家庭的能力，已通达全国所有城市地区，千兆宽带接入用户规模超6570万户。目前，全国已实现了“村村通宽带”“县县通5G”“市市通千兆”。

　　 同时，工信部深入落实5G应用“扬帆”行动计划，联合国家卫生健康委、教育部等开展5G+医疗健康、5G+智慧教育等试点示范，与国家能源局组织开展能源领域5G应用案例征集，举办“绽放杯”5G应用征集大赛和“光华杯”千兆光网应用创新大赛，累计征集到5G应用案例超5万个。

　　 工业和信息化部无线电管理局副局长徐波介绍，截至今年7月，工信部共为基础电信运营企业许可了770MHz带宽5G中低频段频率资源，许可的中低频段频率资源总量居世界前列，占国内已许可所有公众移动通信频率资源总量的69.4%，有力保障了我国5G规模部署和高质量发展所需的频率资源。

　　 “目前，97%新建5G基站通过共享存量站址资源实现。”谢存说，工信部将持续推进以5G网络和千兆光网为代表的新型信息基础设施建设，加快“双千兆”网络与各领域深度融合，不断夯实经济社会高质量发展的数字底座。

　　信息消费持续扩大升级

　　 “十年来，我国互联网行业快速发展，取得了显著成效。”工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏说，目前，全国电信业务持证企业超过13万家，是2012年的4.9倍，市场主体更加多元；10家企业跻身全球互联网企业市值前三十强，核心竞争力不断提升；网民规模居世界首位，进一步奠定了我国超大规模市场优势。

　　 王鹏介绍，十年来，移动互联网成为发展主流，月户均移动互联网流量增长130多倍；移动App数量达232万款，全面提升了用户的生活品质；全球前十大移动手机厂商有8家中国企业。此外，融合应用走深向实。“互联网+”蓬勃发展，带动信息消费持续扩大升级，2021年底全国网上零售额达13.1万亿元，数字消费市场规模全球第一；工业互联网加快崛起，全面融入45个国民经济大类，产业规模迈过万亿元大关，行业赋能、赋值、赋智作用日益凸显。

　　 工业和信息化部网络安全管理局一级巡视员周少清表示，党的十八大以来，我国网络安全管理制度体系全面构建，电信网络和数据安全保障能力显著提升，新型网络基础设施安全体系初步形成，网络安全产业实现集聚式创新发展，网络综合治理全面加强，有力保障了人民群众合法权益。

　　在发展中服务和改善民生

　　 “人民对美好生活的向往是我们的奋斗目标。”王鹏说，一直以来，信息通信行业把增进民生福祉作为推进各项工作的根本目的，在发展中服务和改善民生，积极努力为人民群众提供更丰富、更便捷、更普惠、更放心的信息通信服务。

　　 王鹏介绍，工信部推动基础电信企业陆续实现销户、补换卡、账单和流量查询等用户常用电信业务异地办、网上办，携号转网服务全面实行，今年新增1万家可办理携出服务的营业厅；指导33家重点互联网企业建立人工客服热线，督促137家企业接入互联网信息服务投诉平台。

　　 同时，工信部连续8年组织实施电信普遍服务，行政村通宽带比例达到100%；推动移动网络流量平均资费降幅超95%；加速互联网应用适老化改造进程，推出大字体、大图标、语音引导等多种适老功能；已累计完成630万次检测，实现对我国主流应用商店在架App全覆盖；推动主要互联网企业基本解决App开屏“关不掉”“乱跳转”、强制下载软件等热点问题。

　　 “工信部将推动电信和互联网企业持续提升信息通信服务供给能力，日益满足人民群众新期待、新需求。”王鹏表示。

　　 （记者 刘坤）

(责编：鲁婧、杨迪)
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