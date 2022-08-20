新华社西昌8月20日电 题：同心守护航天运输“生命线”——西昌卫星发射中心与四川凉山联合整治航天发射专用铁路记事

新华社记者李国利

8月20日凌晨，长征二号丁运载火箭从大凉山深处一飞冲天，将遥感三十五号04组卫星送入太空，西昌卫星发射中心成功完成又一次发射任务。

火箭腾飞的背后，这样一条专用铁路功不可没——用于发射的长征火箭，就是通过这条铁路穿过绵密群山，被安全运送到西昌发射场的。

这条专用铁路始建于1974年，肩负着运输火箭、燃料等航天产品的重要使命，至今已圆满完成170余次航天发射的运输保障工作，被誉为西昌卫星发射中心航天发射任务的“生命线”。

然而，这条仅长27.339公里的“生命线”，却因铁路沿线占地种植、私建道口、乱建房屋、乱拉线缆等，长期面临着巨大的安全隐患。

一次，一户农民大面积开垦边坡种植玉米，受暴雨冲击发生山体滑坡，导致铁路运输中断，严重影响了航天发射任务。还有一次，列车与从违法私开道口穿行的牛群相撞，险些造成倾覆。

随着中国航天由大向强，西昌卫星发射中心执行高密度发射任务成为常态，专用铁路的运输保障任务也越来越繁重，为防范化解重大风险，2019年起，西昌卫星发射中心和四川凉山州委州政府开启了一场为期4年的专用铁路清理整治行动。

铁路沿线违建住房情况最为突出，共有137户。清理工作伊始，不少村民不愿搬，西昌卫星发射中心和地方政府工作人员便挨家挨户讲法规、析利害、拉家常、增感情，做了大量艰苦细致的工作。

截至今年7月底，在各方的共同努力下，专用铁路清理整治工作取得全面突破，铲除违建道口13处，取缔非法种植500余亩，铁路两侧11米范围内的违法违规地面建筑物被拆除……

与此同时，他们重新规范设置了群众安全通道、建设了执法台，在专用铁路沿线危险路段划定了防护区、设立了警示牌，在居民聚集区加装了防护栏、张贴了安全文化标语，铁路沿线面貌焕然一新。

居民瓦扎立布一家五口原本居住在狭小拥挤的土坯平房中。“现在，搬到了安全的地方、住进了宽敞的楼房，还对航天事业作出了贡献，我们一家人都很满意。”瓦扎立布说。

此外，在西昌卫星发射中心的支持下，凉山州、冕宁县正在规划建设航天小镇、航天文旅、航天研学、航天影视及爱国主义教育基地等，将有力带动当地乡村振兴。

“中心将与驻地党委政府和人民群众勠力同心，筑牢航天发射的安全屏障。”西昌卫星发射中心安全部部长赵新说。（参与采写：胡煦劼、白韬）

(责编：徐婵、赵欣悦)

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