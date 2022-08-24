人民网记者 栗翘楚

2022年中国国际服务贸易交易会将于8月31日至9月5日在北京举办。8月23日，国新办举行新闻发布会，介绍中国服务贸易发展和2022年服贸会筹备工作进展情况。

新闻发布会主席台。赵一帆摄

商务部副部长盛秋平表示，服贸会自创办以来不断发展壮大，成为我国对外开放三大展会平台之一。服贸会十年，也是我国服务贸易快速发展的十年。当前，我国新发展格局加快构建，十年来中国服务业增加值增长1.49倍，进口服务累计超过4万亿美元，超大规模市场优势进一步强化。服贸会作为服务贸易领域国家级、国际性、综合型大规模展会，将引领我国服务消费趋势，加快消费复苏和升级，为各国企业积极融入中国服务大市场提供全方位机遇，为中国企业充分利用国际国内两个市场、两种资源提供展示交易的平台。

我国服务贸易进出口快速增长

商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂表示，服贸会发展的这十年，见证了中国服务贸易快速增长的历程。2012年以来，我国服务贸易进出口保持快速增长势头，年均增长6.1%，高出全球增速3.1个百分点。我国服务贸易在世界的排名也由第三位上升到第二位，2021年，我国已连续八年稳居世界第二位。服贸会自创办以来，专业化、市场化、国际化水平不断提升，为推动我国服务贸易高质量发展发挥了重要作用。主要体现在几个方面：

首先，服贸会为我国服务领域国际合作搭建了交流平台。服务贸易具有轻资产、软要素的特点，更加需要开放、透明、包容、非歧视的发展环境，需要各国加强规则的协调和政策的对接。服贸会自创办以来，累计举办各类活动超过1000场，为世界各国政府、国际组织、行业协会和企业加强服务领域的多层次、多渠道的合作，以及开展规则对话、政策协调和经验交流搭建了一个国际公共平台。

其次，服贸会为全球服务贸易发展注入新动力。近年来，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，数字技术广泛渗入生产、流通、消费各个环节，大大提高了服务的可贸易性。服贸会自创办以来，已成为各国企业展示和传播服务贸易发展新业态、新模式、新理念的重要平台。

最后，服贸会为我国服务业高质量发展提供了重要支撑。党的十八大以来，我国服务业规模持续扩大，在优化结构、促进就业、拉动消费等方面发挥了重要作用。服贸会自创立以来，致力于联通国内外服务市场，一方面推动中国服务“走出去”，提升中国服务的国际竞争力。另一方面，把国外的优质服务“引进来”，满足人民群众美好生活需要，推动产业转型升级，助力构建优质高效、充满活力、竞争力强的现代服务业体系。

2022年服贸会亮点纷呈

“2022年服贸会各项筹办工作已经准备就绪。”北京市副市长杨晋柏表示，本届服贸会的主题是“服务合作促发展 绿色创新迎未来”，围绕主题设置了全球服务贸易峰会、展览展示、论坛会议、推介洽谈、成果发布、配套活动6类活动。

针对本届服贸会主要特点，杨晋柏介绍，一是展会规模及各方参与度进一步扩大。2022年服贸会增加国家会议中心二期作为展览场地，展览面积和线下参展企业数量均超过了上届。

二是国际化和专业化水平进一步提升。本届服贸会新增全球服务贸易联盟作为国际合作机构。189位境内外的重要嘉宾已经确定参会。

三是组展办会更加突出绿色创新合作。围绕今年年度主题，服贸会新设环境服务专题，各专题展围绕绿色创新展示全球服务贸易新产品、新技术、新应用场景。

四是专区专馆更加集中盘点十年服贸成就。在国家会议中心综合展厅设置了中国服务贸易成就展专区，回顾党的十八大以来，中国服务贸易10年发展历程和成就贡献，展望未来发展方向。

杨晋柏表示，2022服贸会开幕在即，当前国内疫情多地散发、境外病例持续增加，“外防输入、内防反弹”的压力进一步加大，北京市将把疫情防控放在突出位置，坚持动态清零的总方针不动摇，科学制定防控方案和应急预案，确保展会安全。

持续推动服务贸易高质量发展

2021年以来，我国服务贸易在世界主要经济体中率先克服新冠疫情的影响，实现恢复性的增长。2021年，我国服务进出口额达5.3万亿元人民币，同比增长16.1%，创历史新高。服务出口世界排名由第四位上升到第三位。

尽管服务贸易取得良好发展成绩，但受疫情、外需收缩、企业经营压力加大等因素影响，我国服务贸易的发展还面临着不少挑战和制约。

盛秋平指出，尽管面临诸多挑战，但我国每年服务业增量居全球第一，服务领域开放水平不断提升，数字化进程逐步加快。我国服务贸易坚实的发展基础没有改变、长期向好的发展势头没有改变、在对外贸易中重要地位和作用没有改变。下一步，商务部将在以下方面持续发力推动服务贸易高质量发展。

一是扩大开放水平，加快建立统一开放市场体系。在全国推进实施跨境服务贸易负面清单。用好RCEP实施带来的重要开放机遇，扩大与各成员国的服务贸易规模。

二是创新发展模式，加大传统服务贸易领域数字化改造力度，支持智慧物流、线上办展、远程医疗等领域发展，提高服务可贸易性，推动保税研发、检测、艺术品展示交易等新兴服务贸易发展。

三是提升发展平台。推进全面深化服务贸易创新发展试点各项政策举措持续落地见效。探索建设国家服务贸易创新发展示范区。高标准建设服务外包示范城市，支持众包众创、云外包、平台分包等新模式新业态加快发展，更好发挥服务外包大学生就业“蓄水池”的作用。

(责编：乔业琼、吕骞)

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