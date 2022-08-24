人民网北京8月24日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动转段工作视频会于近日召开。会议通报了第一阶段全面排查工作情况，并对第二阶段集中整治工作进行部署。

会议指出，今年3月，按照自然资源部、生态环境部等7部门关于打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动的部署安排，为期一年的打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动正式启动。4个月来，各地各单位讲政治、落实责任，建机制、形成合力，抓落实、突出成效，全国共排查出各类金矿矿硐1.5万余个，发现并及时制止“洗洞”行为3起，挂牌督办“洗洞”案件5起，发现氰化钠安全风险隐患700多个，发现矿山事故隐患800多个。目前第一阶段的排查工作基本完成。

会议明确，8月起，专项整治行动由全面排查阶段正式进入集中整治阶段，接下来3个月时间要对第一阶段排查出的废弃矿井（硐），严格按照《封堵废弃金矿矿井（硐）指导意见（试行）》进行封堵，对发现的“洗洞”行为，要严厉打击。

会议强调，要准确把握第二阶段重点任务，压茬推进集中整治工作。一要坚持目标导向。以斩断金矿“洗洞”黑色产业链为根本目的，切实做好废弃矿井封堵工作，形成不能“洗洞”的客观条件，从严惩治违法违规行为。二要层层压实责任。联席会议单位要依职责压实本部门责任，将专项整治行动与其他正在开展的工作统筹结合，协调推进。地方政府要严格落实属地管理、分级负责要求，靠前指挥，加大监督问责力度。三要聚焦重点对象。聚焦重点矿硐，聚焦重点地区，聚焦重点人员，加大督导检查力度。四要强化工作保障。推动专项整治工作做深做细做实。

(责编：杨曦、吕骞)

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