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今夏高温天气屡破纪录 专家：这是全球变暖的体现

人民网记者 赵竹青
2022年08月24日09:33 | 来源：人民网
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今年夏天，“热”成为一个所有人都绕不开的词。连日来，全国多地持续高温，部分地区气温升至40摄氏度以上。8月12日，中央气象台发布历史首个高温红色预警，让诸多业内人士直呼“见证历史”。随后，中央气象台接连发布11天高温红色预警……这场罕见的高温天气，不仅导致了局部地区比往年更多的中暑和热射病患者，更让部分城市出现电力供应缺口。今年夏天为啥这么热？面对这场高温天气，我们普通人能做些什么？

根据世界气象组织8月9日发布的最新报告，今年7月，已成为全球范围内有气象记录以来最热的三个7月之一。8月17日，国家气候中心评估，综合考虑高温热浪事件的平均强度、影响范围和持续时间，从今年6月13日开始至今的区域性高温事件，强度已达到1961年有完整气象观测记录以来最强。中央气象台监测显示，过去一个月，35℃以上高温天气覆盖中国450万平方公里。杭州、南昌、上海、福州、重庆、长沙等地高温天数超过25天，超过200个国家级观测站突破最高气温历史极值。

“今年确实热得不大正常。”中国科学院大气物理研究所副研究员魏科对人民网表示，虽然夏季是高温季节，但是今年的高温，都是创纪录的高温。不论是六月份、七月份，还是八月份，在很多地方，都创下了历史上的最高温纪录。魏科总结了今年我国夏季天气的三个特点：一是季风的爆发偏早，雨带偏南；二是梅雨期的降水偏少，很多地方降水少40%-70%，也就是四成到七成；三是高温异常严峻。

为什么今年夏天会出现如此反常的高温天气？魏科表示，从短期来看，有极端的天气过程因素，尤其是今年主要受副热带高压的影响，很多地方温度非常高。从长期来看，这是全球变暖的体现。

对于极端高温天气，作为普通人该如何应对？我们能做些什么？对此问题，魏科给出了几条自己的建议：首先，要随时关注高温的预警情况，尽可能提前采取应对措施；第二，要尽量减少户外活动时间，避免直接暴露在高温下；第三，要特别注意夜间的降温。因为很多地方夜间的温度也非常高，对于一些有基础病的老人，夜间高温可能成为一个致命因素。

最后，魏科表示，高温天气也促使人们进一步反思，该如何调节我们的生活方式，更加节能环保，减少个人的碳足迹，从而为全球应对气候变化做一些贡献。

(责编：赵竹青、吕骞)
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