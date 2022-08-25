上半年全国专利商标质押融资额1626.5亿元
同比增长51.5%
2022年08月25日07:36 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月24日电 （记者谷业凯）记者从国家知识产权局获悉：今年上半年，全国专利商标质押融资额达1626.5亿元，同比增长51.5%。其中，1000万元以下的普惠项目达7345项，同比增长112%。截至今年6月底，银行业金融机构知识产权质押贷款余额1246.37亿元。
国家知识产权局新闻发言人、办公室副主任衡付广介绍，国家知识产权局等部门聚焦推动知识产权价值实现，通过知识产权质押融资、运营基金、证券化等举措，为市场主体带来“真金白银”。引导设立的20支知识产权运营基金完成150余个项目投资；沪深两地交易所成功发行65单知识产权证券化产品，发行规模达158亿元；推动形成4类险种、16个产品的知识产权保险业务，覆盖专利、商标、地理标志等知识产权类别，2021年为5000余家企业提供了241亿元的风险保障。
中国银保监会法规部副主任李翰阳介绍，2017年初至今年6月底，银行业金融机构累计发放知识产权质押贷款3723.64亿元；知识产权质押融资业务当年累放贷款金额587.24亿元，同比增长64.43%；当年累放贷款户数5981户，同比增长60.91%。
《 人民日报 》（ 2022年08月25日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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