本报北京8月24日电 （记者屈信明）为防范和化解有关风险，保护保险消费者权益，树立行业良好形象，在银保监会指导下，保险行业协会正式组建反保险欺诈行业交流平台。反保险欺诈行业交流平台通过联席会议形式，健全各成员单位的协作机制，总结推广行业反欺诈工作经验做法，形成工作合力，共同打击跨公司、跨区域欺诈案件。

据了解，近年来，银保监会有关部门发布有关文件，提出要建立反保险欺诈长效协作机制，提升行业整体防控欺诈风险的水平；组建行业反欺诈联盟，针对跨公司、跨区域欺诈案件线索，探索联防联控联合打击方式等。不久前，保险行业协会举行会议审议并通过《反保险欺诈行业交流平台联席会议制度》，反保险欺诈行业交流平台正式建立。

保险行业协会有关负责人说，平台的建立将以辅助监管、补齐短板、防范风险、促进发展为方向，建立打击保险欺诈、防范道德风险的长效机制。

《 人民日报 》（ 2022年08月25日 08 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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