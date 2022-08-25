保险行业协会建立反保险欺诈行业交流平台
2022年08月25日07:39 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京8月24日电 （记者屈信明）为防范和化解有关风险，保护保险消费者权益，树立行业良好形象，在银保监会指导下，保险行业协会正式组建反保险欺诈行业交流平台。反保险欺诈行业交流平台通过联席会议形式，健全各成员单位的协作机制，总结推广行业反欺诈工作经验做法，形成工作合力，共同打击跨公司、跨区域欺诈案件。
据了解，近年来，银保监会有关部门发布有关文件，提出要建立反保险欺诈长效协作机制，提升行业整体防控欺诈风险的水平；组建行业反欺诈联盟，针对跨公司、跨区域欺诈案件线索，探索联防联控联合打击方式等。不久前，保险行业协会举行会议审议并通过《反保险欺诈行业交流平台联席会议制度》，反保险欺诈行业交流平台正式建立。
保险行业协会有关负责人说，平台的建立将以辅助监管、补齐短板、防范风险、促进发展为方向，建立打击保险欺诈、防范道德风险的长效机制。
《 人民日报 》（ 2022年08月25日 08 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 一碗螺蛳粉 串起乡村振兴致富链
- 和风细雨，群山错落，青青稻田，乡亲采螺……一幅田园画卷在广西壮族自治区柳州市柳江区里高镇木祥屯的螺蛳养殖基地徐徐展开，几名合作社员正冒雨劳作，采集螺蛳。 距离木祥屯80公里外的柳州市工业园区里，地道的袋装螺蛳粉正逐一走下生产线，打包装箱，发往全国各地。…
相关新闻
- 评论
- 关注