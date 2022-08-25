本报记者 赵梦阳 罗艾桦

滚滚珠江经久不息，在此奔流入海，昼夜繁忙的南沙港上，万吨巨轮拔锚起航，将中国制造产品运往世界各地，广州南沙，通联内外、生机勃勃。

日前，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》（以下简称《南沙方案》），南沙迎来重大发展机遇。

平稳、舒适、高效，打开应用程序，即可轻松呼叫小马智行自动驾驶出行服务。目前，小马智行自动驾驶出行服务运营区域已覆盖南沙全域，极大丰富了市民出行方式。

“运营测试只有适用于不同环境、不同路况，才能形成技术优势。”小马智行相关负责人说，南沙对小马智行全域开放测试运营道路，提供了全天候、多种复杂路况的综合场景，加速了商业化的合规落地。

“筑巢引凤”，吸引科技企业，培育科创沃土，关键是筑好“巢”。广州推进简化科研设备、科研样本样品进出口手续，聚焦人工智能、新能源智能网联汽车、航空航天等新兴产业布局创新资源，推动粤港澳科研机构联合实施一批科技攻关项目，积极筹备大湾区科学论坛，建设科技创新产业合作基地。

2019—2021年，南沙科技型中小企业入库数分别为379、717、1619家，年均增长106%。这几年，中科院明珠科学园建设全面铺开，南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）在南沙设立，冷泉生态系统、高超声速风洞、极端海洋科考设施等重大基础设施加速谋划，一个包括人才、设施、资源、环境在内的科技创新体系不断完善。

“南沙近年来围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，高质量发展态势已逐步凸显。”广州市委常委、南沙区委书记卢一先表示，南沙将奋力打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重要平台。

南沙地处大湾区地理几何中心，距香港38海里、澳门41海里，方圆100公里范围内汇集了大湾区11座城市以及五大国际机场，是连接珠江口两岸城市群和港澳地区的重要枢纽性节点。

南沙港四期码头，岸桥、轨道吊不停运转，集装箱堆积排列，重型货柜车来回穿梭。虽然受疫情影响，南沙跨境贸易仍不失蓬勃活力。

据介绍，2021年，南沙港区集装箱吞吐量再创新高，南沙外贸进出口总值达2600亿元；去年年底，南沙港铁路正式开通，打通了海铁公联运“最后一公里”；截至目前，南沙港区外贸航线通达100多个国家和地区的400多个港口。

依托独特优势，南沙吸引众多国际组织、国际会议集聚，协同港澳、联通世界，国际交往新平台加速构建。

南沙不仅依托区位优势连接全球，在规则衔接机制对接中，也贡献着自己的经验。

“溯源+金融”，为跨境贸易的监督管理提供保障；“溯源+二手车出口”，大大增加了外商对二手车辆质量的信心……不同场景应用的落地，助力南沙持续打造市场化法治化国际化营商环境。

金融市场、公共服务、社会管理等领域，更多对接正在不断实施，建立与国际通行规则相互衔接的开放型经济新体制，南沙大有可为。

广东省委常委、广州市委书记林克庆表示：“我们将细化完善任务清单，压实工作责任，凝心聚力推动《南沙方案》26个方面政策落细落实落地，把蓝图变成美好现实。”

《 人民日报 》（ 2022年08月25日 08 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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