记者从中国铁路哈尔滨局集团有限公司获悉，中国最北高铁站哈伊高铁伊春西站24日正式开工建设。

伊春西站属于哈伊高铁铁伊段。该段铁路起自黑龙江省铁力市，终至伊春市，是中国目前在建的最北端高速铁路，线路全长111.4公里，设计时速250公里，全线设铁力、日月峡、伊春西3座客运车站，其中铁力站为改建站房，另外两站为新建站房。伊春西站站房总建筑面积19985平方米，可容纳1500名旅客同时候车。

据了解，哈伊高铁铁伊段沿线分布多块岛状冻土带，伊春西站施工地点冻土层厚度达2.9米，冻胀敏感性大、稳定性差，给施工带来较大难度。中铁建设集团有限公司联合哈尔滨工业大学土木工程学院教授凌贤长的团队，采用新技术实现特殊土加固，以达到冻害防控的目的。

哈伊高铁全线建成后，哈尔滨至伊春旅客列车运行时间将由现在的7小时左右缩短至2小时左右。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经