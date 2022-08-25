科技研发深耕细作步子坚实（新时代新作为）
2022年08月25日08:16 | 来源：人民网－人民日报
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“深化科技体制改革的举措落点精准，我们的干劲儿更足了！”中国科学院工程热物理研究所储能研发中心主任徐玉杰感触颇深。
党的十八大以来，我国在科研经费使用、课题立项评审、人才评价标准、成果转移转化等方面推出了一系列改革举措。
科研经费使用更灵活。徐玉杰说，以前做项目预算的时候，到哪里出差、出几趟差所需的费用都要编制进去。现在对科研经费实行“包干制”，简化预算科目，让科研人员提高了工作效率。
人才评价标准更多元。1985年出生的青年科研人员左志涛是徐玉杰团队的一员，多年来，他多次承担重要工程任务，突破多项关键技术，但许多工程任务难以形成科研论文发表。徐玉杰说，“所里实施人才评价方式改革，将专业技术岗位分为科技岗位和支撑岗位。这种人才评价方式的变化，让每位科研人员都可以在自己的‘赛道’上深耕细作、安心发展。”
奖励激励更到位。左志涛说：“前年和去年，我完成了所里‘攀登人才计划’的年度任务目标，获得了数万元的奖金。下一步，团队要在压缩空气储能项目上继续攻关，有效支撑能源革命和新型电力系统构建。”
一线科研人员的感受，是我国深化科技体制改革的一个缩影。截至目前，《深化科技体制改革实施方案》部署的143项科技体制改革任务已经全面完成，重点领域和关键环节改革取得实质性进展，科技创新的基础性制度框架基本确立。破除制约科技创新的制度藩篱，极大地激发了科研人员的创新活力，为加快建设世界科技强国、实现高水平科技自立自强提供新动能。
《 人民日报 》（ 2022年08月25日 09 版）
(责编：王震、陈键)
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