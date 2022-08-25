坚定不移将改革开放进行到底（潮头观澜）
改革开放，当代中国最显著的特征。
在浙江龙泉市小梅镇黄南村村民王登辉眼中，改革开放是越来越美的绿水青山——受益于河长制推行，家门口的小河又变回儿时的水清岸绿。
在上海市民李阿伯眼中，改革开放是越来越多的进口美味——随着进博会的举办，超市里进口生鲜种类更加丰富，价格也很实惠。
在广东深圳市优必选科技公司创始人周剑眼中，改革开放是越来越好的发展环境——供给侧结构性改革让科技创新企业大显身手，公司的智能机器人产品成功打入欧美市场。
回望来路，改革开放是我们党的一次伟大觉醒，是中国人民和中华民族发展史上一次伟大革命。眺望前程，改革开放是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。
改革开放只有进行时，没有完成时。中国特色社会主义进入新时代，经济社会的高质量发展、人民日益增长的美好生活需要，无不呼唤更大力度、更多方位、更深层次的改革开放。唯有大胆试、大胆闯、全力拼、踏实干，迸发出改革开放精神的无穷力量，才能闯关夺隘、劈波斩浪，推动改革开放事业浩荡前行。
40多年的改革开放之路上，党的十一届三中全会是划时代的，开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。党的十八届三中全会也是划时代的，实现改革由局部探索、破冰突围到系统集成、全面深化的转变，开创了我国改革开放新局面。
党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深化改革向广度和深度进军，推进更高水平对外开放，中国特色社会主义制度更加成熟更加定型，国家治理体系和治理能力现代化水平不断提高，党和国家事业焕发出新的生机活力。
走过千山万水，仍需跋山涉水。新征程上，我们已经啃下了不少硬骨头，但还有许多硬骨头要啃，我们攻克了不少难关，但还有许多难关要攻克。要把握时代发展大势，弘扬伟大改革开放精神，继续全面深化改革、全面扩大开放。越是形势复杂，越是任务艰巨，我们越是要以更加坚定的信心、更加有力的举措把改革开放不断推向深入，为推动高质量发展、实现民族复兴增添更强动力、作出更大贡献。
“中国改革开放必然成功，也一定能够成功！”改革征程有艰险，开放之路不平坦，但认定的路就要毫不动摇地走下去。一切伟大成就都是接续奋斗的结果，一切伟大事业都需要在继往开来中推进。永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，坚定不移将改革开放进行到底，努力续写更多“春天的故事”，我们一定能在新征程上不断创造让世界刮目相看的新的更大奇迹！
《 人民日报 》（ 2022年08月25日 09 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 一碗螺蛳粉 串起乡村振兴致富链
- 和风细雨，群山错落，青青稻田，乡亲采螺……一幅田园画卷在广西壮族自治区柳州市柳江区里高镇木祥屯的螺蛳养殖基地徐徐展开，几名合作社员正冒雨劳作，采集螺蛳。 距离木祥屯80公里外的柳州市工业园区里，地道的袋装螺蛳粉正逐一走下生产线，打包装箱，发往全国各地。…
相关新闻
- 评论
- 关注