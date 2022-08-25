吴秋余

改革开放，当代中国最显著的特征。

在浙江龙泉市小梅镇黄南村村民王登辉眼中，改革开放是越来越美的绿水青山——受益于河长制推行，家门口的小河又变回儿时的水清岸绿。

在上海市民李阿伯眼中，改革开放是越来越多的进口美味——随着进博会的举办，超市里进口生鲜种类更加丰富，价格也很实惠。

在广东深圳市优必选科技公司创始人周剑眼中，改革开放是越来越好的发展环境——供给侧结构性改革让科技创新企业大显身手，公司的智能机器人产品成功打入欧美市场。

回望来路，改革开放是我们党的一次伟大觉醒，是中国人民和中华民族发展史上一次伟大革命。眺望前程，改革开放是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

改革开放只有进行时，没有完成时。中国特色社会主义进入新时代，经济社会的高质量发展、人民日益增长的美好生活需要，无不呼唤更大力度、更多方位、更深层次的改革开放。唯有大胆试、大胆闯、全力拼、踏实干，迸发出改革开放精神的无穷力量，才能闯关夺隘、劈波斩浪，推动改革开放事业浩荡前行。

40多年的改革开放之路上，党的十一届三中全会是划时代的，开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期。党的十八届三中全会也是划时代的，实现改革由局部探索、破冰突围到系统集成、全面深化的转变，开创了我国改革开放新局面。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深化改革向广度和深度进军，推进更高水平对外开放，中国特色社会主义制度更加成熟更加定型，国家治理体系和治理能力现代化水平不断提高，党和国家事业焕发出新的生机活力。

走过千山万水，仍需跋山涉水。新征程上，我们已经啃下了不少硬骨头，但还有许多硬骨头要啃，我们攻克了不少难关，但还有许多难关要攻克。要把握时代发展大势，弘扬伟大改革开放精神，继续全面深化改革、全面扩大开放。越是形势复杂，越是任务艰巨，我们越是要以更加坚定的信心、更加有力的举措把改革开放不断推向深入，为推动高质量发展、实现民族复兴增添更强动力、作出更大贡献。

“中国改革开放必然成功，也一定能够成功！”改革征程有艰险，开放之路不平坦，但认定的路就要毫不动摇地走下去。一切伟大成就都是接续奋斗的结果，一切伟大事业都需要在继往开来中推进。永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，坚定不移将改革开放进行到底，努力续写更多“春天的故事”，我们一定能在新征程上不断创造让世界刮目相看的新的更大奇迹！

《 人民日报 》（ 2022年08月25日 09 版）

(责编：王震、陈键)

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