本报记者 刘佳华

辽宁省铁岭市昌图县老城镇，一片玉米田被风吹过，绿浪起伏。田间，玉米株两米多高，每两垄玉米间，留出了一垄空地；黑土地里，依然可见去年秋收时留下的秸秆。

“秸秆还田，是保护性耕作的重要模式，而这种‘二比空’种植技术，能充分发挥作物边行效应，通风透光，比传统方式每亩增产超100斤。”指着边行的玉米，昌图县现代农业服务中心副主任张军说，“看，很多玉米株都结了两穗棒子。”

昌图县是产粮大县，2021年粮食产量43.98亿斤。张军说：“咱们昌图粮食产量高，主要靠藏粮于地、藏粮于技。”

近年来，昌图县大力推进高标准农田建设和黑土地保护利用项目，推广玉米秸秆还田、免耕播种等保护性耕作方式。今年，全县粮食作物种植面积423万亩，其中实施保护性耕作面积175万亩。

“保护性耕作，能提升土壤中有机质含量，抗旱保墒。”昌图县阳宇农机服务专业合作社理事长李忠华介绍，今年合作社种植的2.26万亩土地全部实现保护性耕作，比7年前刚开始尝试时，每亩增产近100斤、节约种植成本近100元。

昌图县还与高校和科研院所合作，每年培训农业科技人员3000人次，大力推广新品种、新技术、新农机，2021年全县农机具保有量7.6万台套，粮食耕种收综合机械化率达92.04%。今年，全县推广测土配方施肥面积340万亩，推广农作物主导品种8个，推广试验宽窄行技术模式20万亩、“二比空”技术模式2万亩。

在昌图县盛泰农机专业合作社与中科院沈阳应用生态研究所合作种植的试验田边，一个太阳能供电的摄像头高高悬挂，随时观测着玉米的长势变化。“这块试验田里还有不少设备监测着土壤湿度、温度等等。通过分析这些数据，我们可以知道哪些种植模式更适合推广。”合作社理事长盛铁雍说，自己跟着专家在试验田里不断积累经验，再推广应用，亩产量比8年前提高了300多斤。

“我们既要持续提高农业综合生产能力，又要推进农村一、二、三产业融合发展，加快发展壮大县域经济。”昌图县委常委、副县长李景涛说，目前，昌图县正进一步延长农业产业链条，做优做强农产品加工业和农业生产性服务业，力图实现农业大县向农业强县的转变。

在昌图牧士饲料有限公司大门外，一辆辆原料运输车经检验合格后依次驶入生产区，卸下玉米、豆粕等原料。去年，这家企业实现了当年签约、当年建设、当年投产。公司总经理赵永忠介绍，今年上半年企业产值达1.5亿元，员工平均月收入约7000元。

数据显示，2021年昌图县共有农产品加工企业22家，其中规模以上企业14家，销售收入35.9亿元，同比增长5.5%。

在中科农业（昌图）有限公司车间内，工人们正为免耕播种机装配播种器、橡胶轮、圆盘刀等部件。这家企业以前生产换热设备，去年投资1亿元，开始研制、生产保护性耕作相关农业机械设备。“昌图县农业基础好，在这里生产农机，大有可为！”公司董事长李英军说，去年企业共销售187台免耕播种机，今年已接到订单1000多台，提供了200多个就业岗位。

地肥粮丰，农民增收。2021年，昌图县农村居民人均可支配收入18625元，同比增长10.3%。

《 人民日报 》（ 2022年08月25日 02 版）

(责编：王震、陈键)

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