李 拯

东北地区正以滚石上山的韧劲爬坡过坎、迎难而上，日益成为改革的热土、开放的厚土、发展的沃土，焕发出崭新气象

营造良好环境，用改革点燃创新的引擎，就能推动新兴产业加快发展，激发东北振兴的内生动力，释放更大的发展活力

考察辽沈战役纪念馆，追忆广大人民群众支援前线的感人事迹和革命先烈不畏牺牲的英雄事迹；来到锦州东湖森林公园，强调“良好生态环境是东北地区经济社会发展的宝贵资源，也是振兴东北的一个优势”；来到沈阳新松机器人自动化股份有限公司，强调“努力提升我国产业水平和实力，推动我国从经济大国向经济强国、制造强国转变”……近日，习近平总书记在辽宁考察，亲切的话语、深邃的思考，体现着对推动新时代东北振兴的深切牵挂和深远谋划。

新中国发展史波澜壮阔，东北地区写下辉煌一页。东北地区是我国重要的工业制造和农业生产基地，维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全的战略地位十分重要，关乎国家发展大局。“党中央高度重视东北振兴。党的十八大以来，党中央实施深入推进东北振兴战略，我们对新时代东北全面振兴充满信心、也充满期待。”习近平总书记在辽宁考察，对推动新时代东北振兴作出再动员、再部署，为书写新时代东北振兴新篇章指明了努力方向，提供了重要遵循。

殷殷嘱托，催人奋进。从多次在全国两会期间到东北三省代表团参加审议，到多次主持召开专题座谈会研究东北振兴之策；从提出推动东北振兴“四个着力”，到提出深入推进东北振兴六方面要求；从强调“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己的手上”，到要求“把国家和民族发展放在自己力量的基点上”……习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动，构建起新时代东北振兴的新格局。今天，营商环境得到改善，一个个投资项目跨越山海关，落地有声；让市场这只“无形的手”充分施展，破解“工业一柱擎天，结构单一”的难题；“冰天雪地也是金山银山”理念深入人心，冰雪经济迎来发展新机遇……东北地区正以滚石上山的韧劲爬坡过坎、迎难而上，日益成为改革的热土、开放的厚土、发展的沃土，焕发出崭新气象。

习近平总书记强调，“党中央实施创新驱动发展战略，格外重视自主创新，格外重视创新环境建设”。依靠创新把实体经济做实、做强、做优，才能形成多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展格局。东北地区是新中国工业的摇篮和我国重要的工业与农业基地，拥有一批关系国民经济命脉和国家安全的战略性产业，资源、产业、科教、人才、基础设施等支撑能力较强，这为东北地区实现创新驱动发展提供了坚实基础。营造良好环境，用改革点燃创新的引擎，就能推动新兴产业加快发展，激发东北振兴的内生动力，释放更大的发展活力。

“民心是最大的政治，决定事业兴衰成败。”下农田、进车间、到厂矿、访民居……党的十八大以来，习近平总书记多次来到东北这片热土，最深的牵挂是人民群众。既要看到，“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”，更加关注补齐民生领域短板，让人民群众共享东北振兴成果；也要看到，“抓民生也是抓发展”，聚焦为民、便民、安民，最大限度激发人民群众共同参与东北振兴的首创精神。坚持一切为了人民、一切依靠人民，瞄准方向、保持定力，扬长避短、发挥优势，一以贯之、久久为功，撸起袖子加油干，就一定能在新时代东北振兴上展现更大担当和作为。

在辽沈战役纪念馆，习近平总书记依次参观序厅、战史馆、支前馆、英烈馆，深刻指出：“只要我们党始终保持同人民群众的血肉联系，始终与人民同呼吸、共命运、心连心，就能拥有战胜一切艰难险阻的强大力量。”今天，凝聚起东北地区广大干部群众的磅礴合力，就一定能让这片充满希望的黑土地焕发新活力，推动东北全面振兴、全方位振兴，为全面建成社会主义现代化强国提供强大支撑。

《 人民日报 》（ 2022年08月25日 05 版）

(责编：王震、陈键)

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