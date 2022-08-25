肖松

在政策指引、市场驱动和技术赋能的合力之下，中国的“双碳”蓝图正加速照进现实。对于广大企业而言，绿色发展之路本就并非一片坦途，当前疫情反复、经济下行压力等更为之增添了挑战。

迈向碳中和之路非一蹴而就，也非一成不变，需要持之以恒、与时俱进。增长与减碳并非鱼和熊掌不可兼得，而是相辅相成，互为支撑。只有做到二者的共生和共赢，才能始终屹立于时代浪潮最前沿。

那么企业究竟如何在增长中促减碳，从减碳中谋增长？又如何才能打造业绩成长与绿色转型的共生模式？

从西门子的经验来看，可概括为“一点一杠双驱动”，即以产业低碳化为支点，以低碳产业化为杠杆，数字化和低碳化双轮驱动。

以产业低碳化为支点

人们要打破固有认知，即认为绿色环保会让产业发展背上沉重负担。恰恰相反，低碳化所带来的节能降本、提质增效，以及在客户群当中产生的品牌效应将有利于企业提升竞争力。《“十四五”工业绿色发展规划》提出，到2025年，中国绿色环保产业产值将达11万亿元。

面对机遇和挑战，应对之道在于全盘规划，长短期结合，重点突破，从投入产出比最高的领域入手，例如核心排放源的减碳、重点绿色产品、重点工厂的减碳路线图或绿色供应链等等。

更进一步，企业可由点及面，建立完善的碳管理体系，在从设计、生产到运营、维护的全生命周期，进行碳足迹的核算、分析、监控和优化，从而真正将绿色基因融入发展战略。

在工业产品绿色设计方面，西门子早在1993年便已建立并推行采用绿色设计的企业标准。当前，公司在全球范围致力于达成相关产品至2030年100%实现生态设计的目标，在产品的全生命周期减少能耗与碳排放，节省原材料，提高耐用性和可循环利用率。例如西门子发电机出口断路器HB3、SIMOTICS 1LE0 IE4高能效电机，以及blue GIS环保气体绝缘开关设备等产品均已应用于各行各业，使公司、客户乃至整个生态环境受益。

上海西门子开关有限公司被工信部评为国家级“绿色工厂”。

上海西门子开关有限公司（SSLS）在平衡经济效益和环境方面，走在了先列。在绿色产品方面，工厂使用可循环包装材料，同时在研发阶段投入更大精力，优化产品生态设计；在能效方面，工厂实施了相对轻量化的中央空调系统改造，同时重点投入建成屋顶分布式光伏发电站，每年节省电费近100万元，还可为电网提供百万度电的清洁能源。结合产线数字化升级，SSLS减碳成效明显，不仅成为国家级“绿色工厂”，业绩增长还快于行业平均水平。

以低碳产业化为杠杆

产业低碳化奠定了基础，要让绿色转型发生乘数效应，则需以低碳产业化为杠杆，撬动整个产业链，让“绿水青山”和“金山银山”真正实现双向转化。

低碳产业化意味着企业利用自身减碳的技术和经验，赋能更多生态伙伴共同减碳。关键是要找到自身业务及行业属性与“双碳”的结合点，构建创新商业模式，甚至参与或主导相关行业标准的制定，进而领跑低碳“赛道”。

以西门子为例，公司在绿色环保领域积累了丰富的行业知识和实践经验。在此基础之上，向广大企业提供高定制化、高可行性的“端到端”解决方案，涵盖碳基线核查、相关战略与路线图制定、智慧能源管理，以及数字化工厂减碳等等。

不久前，西门子帮助国内一家领先的输配电装备制造企业进行了“双碳”顶层规划，包括碳足迹追溯、“双碳”目标设定、技术实施路线图和绿色产品设计。在西门子的助力下，客户还申请并获得SBTi科学碳目标倡议组织认证和省级绿色工厂认证，取得可持续发展道路上“从0到1”的突破。

借助西门子创新技术，河钢唐钢新区的封闭式“无人”料场实现更清洁高效的智慧料场运营。

借助西门子创新技术，河钢唐钢新区的封闭式“无人”料场实现更清洁高效的智慧料场运营。

在绿色钢铁领域，西门子与河钢集团始终并肩前行。从唐钢新区智能无人化料场，到石钢智能钢厂顶层规划及关键设备预测性维护，携手树立了一个又一个创新标杆。基于自身数字化能力和减碳经验，河钢还推出了相关数字化平台，为钢铁及上下游企业精准降碳提供全流程服务。

数字化与低碳化双轮驱动

今天，无论所在行业或业务规模大小，数字化和低碳化都已成为企业发展的结构性机遇。

首先，数字化技术是摸清碳“家底”的利器，能实现产品碳足迹的可信精算与追溯。例如，西门子创新解决方案SiGreen可帮助提升产品碳排放透明度。它基于区块链技术，不仅覆盖工厂的核心制造过程，也贯穿整个供应链。这一解决方案已在西门子德国安贝格工厂和成都数字化工厂成功落地。

其次，数字孪生让从设计开始的全生命周期减碳成为可能，基于海量数据分析，节能降本增效。人工智能、云计算和工业5G等前沿技术融入工业、建筑、交通和能源等重点排放行业，也可显著提升速度、质量和效率，优化成本、减少排放。

再次，蓬勃发展的数字化平台能有效联结各方力量，带动上下游企业协同增效，加速产业低碳化和低碳产业化进程。

可以说，数字化是低碳化的“主引擎”，释放绿色发展的潜能。而低碳化则为数字化导航，并为其提供创造价值的无限空间。二者的深度融合必将推动产业高质量发展迈上新的台阶。

在南京，西门子全球首座原生数字化工厂已正式开业。它不仅在产能、生产效率和产品上市时间等方面取得飞跃，更在绿色低碳领域成就斐然。通过各项节能增效举措，新工厂每年可减少超过3300吨碳排放。

福建奔驰在西门子数字化技术支持下提升能源数据透明度。

福建奔驰在西门子数字化技术支持下提升能源数据透明度。

在汽车领域，福建省重点能耗示范企业福建奔驰在全厂范围部署了西门子定制的能源管理系统，覆盖水、电、天然气、蒸汽、压缩空气等能源介质，集成从底层数据采集到上层数据分析的全过程，实现能源数据的智能化管理。

在常熟，西门子正与合作伙伴携手，探索数字化与低碳化融合的切实路径。公司以常熟数字化赋能中心为载体，在软硬件技术支持和人才培养等方面，赋能常熟及长三角地区的产业转型升级。同时，西门子正与多方伙伴密切协作，围绕“沪苏零碳数字产业园”，打造“零碳”园区和“零碳”建筑。

勇当零碳先锋，共创绿色生态

当前，低碳转型是企业主动求变、主动突破、主动创造的历史性窗口。但这绝非任何一家企业或组织仅凭一己之力所能完成。

西门子愿继续作为先行者、践行者和赋能者，与各界伙伴携手，勇当零碳先锋，共创绿色生态。这也正是“零碳先锋计划”的意义所在。西门子力争至2025年在中国帮助超过500家重点供应商和上万家客户加速减碳步伐。

公司为“零碳先锋计划”所取得的点滴成果而倍感骄傲，因为这向前跨出的每一步都意味着有更多的中国企业跻身“零碳先锋”的行列，实现从“绿”到“金”的跨越。

2022年对于西门子来说意义非凡，因为这是公司与中国同心同行的第150年。面向未来，西门子将继续满怀信心，以创新科技支持中国的“双碳”目标，为中国经济和社会的高质量可持续发展贡献新的力量！

（作者为西门子全球执行副总裁，西门子中国董事长、总裁兼首席执行官）

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经