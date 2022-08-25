努力让农田“喝上水”
江西粮食主产区全力抗旱保丰收
新华社南昌8月24日电（记者熊家林）7月下旬以来，南方多地出现高温少雨天气，旱期叠加高温热害，对秋粮生产造成威胁。江西是我国粮食主产区之一，当地干部群众通过打井、清沟、引水、提灌等方式，让农田“喝上水”，想方设法抗旱保秋粮丰收。
8月23日，在江西吉安市新干县麦?镇新街上村，随着水流从抗旱井沿着水管汩汩流向稻田，田块干裂的缝隙被慢慢浸润“缝合”，水稻卷起的叶片也舒展开来。
“稻田已经受旱近1个月，往年用来取水的山塘干得见了底，靠抗旱井救活了170多亩水稻，不然今年就亏大了！”当地种粮大户范青春心有余悸地说，当前正是晚稻抽穗的关键期，缺水灌溉将会导致减产甚至绝收。
麦?镇位于山区，水资源缺乏，新挖抗旱井找水成为当地缓解旱情的重要举措。麦?镇水利岗负责人李雪辉说：“新街上村的抗旱井挖到170多米才有水，但为了保粮，多深也要把水找到。”
让农田“解渴”，光找到水不够，还要疏通沟渠把水引到田间。23日，顶着烤人的太阳，赣州市信丰县西牛镇东甫村党员干部和志愿者挥舞着铁锹、铲子，对姜坑水库干渠及支渠清淤扫障，保障沿途农田的灌溉。
种粮大户任雪生也自发加入了通渠队伍。听着沟渠里出现水流“哗哗”的响声，他才放下心来。任雪生说，他种了100多亩晚稻和30多亩西瓜，只有抓紧时间疏通灌渠，才能尽早引来水库的水。“政府协调抽水泵，干部下田挖沟，我们自己也要积极些。”
东甫村党支部副书记肖德海说，党员干部和志愿者自发组织的20多人小分队，目前已经抢修了5公里左右的灌渠。灌渠全部疏通后，在泵站辅助下，能灌溉周边500多亩耕地。
为提升引水效率，部分地区选择用水管长距离引水。在九江市瑞昌市范镇陡岗村，路边数公里长的供水皮管蜿蜒在山中。
42岁的种粮大户聂小龙说，村子地势高，沟渠引水不便。政府帮忙协调租水泵、买水管，他自己又买了些小水管将水分流，像毛细血管一样遍布田间，他的3000多亩水稻才能“喝上水”。
范镇镇长周娣说，往年这时还在抗汛，今年旱情来得早，部分山塘小水库已经干涸了。瑞昌市是典型山区，政府通过发放移动泵站、帮忙购置抽水管、整改用电线路等方式，保障农民农业灌溉用水。
旱情下，部分地区离水源较远，通过多级提灌才能把水引到农田。吉安市永新县象形乡高田村村民谢军喜自发购买抽水泵和水管，以自家池塘作为“中转站”，通过多次提灌，把水供给周边缺水的农田。
“眼看我家25亩稻田都开始枯黄，多亏了老谢，才能及时把水引进田里。现在晚稻禾苗都被救活返青了。”农户谢晓凤说，村里协调了4台抽水机，周边23户农民共200多亩水田，都靠这口池塘“解了渴”。
据统计，截至8月22日16时，江西全省累计投入抗旱人数149.49万人次，投入抗旱设施机电井8.45万眼、机动抗旱设备31.73万台套。
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