解析北京三号B卫星的“天舒相机”
8月24日午间，由航天科技集团五院抓总研制的北京三号B卫星搭乘长征二号丁运载火箭，于太原卫星发射中心成功发射。随后，卫星准确进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
卫星装载的由航天科技集团五院508所研制的0.5米级高分辨率“天舒相机”是北京三号系列卫星相机中的高端旗舰产品，主要为国土资源管理、农业资源调查、生态环境监测和城市综合应用等领域提供遥测数据服务，同时创新拓展实景三维、城市数字底座、智慧农业等新兴市场。
“相比北京三号A卫星搭载的‘天瞐相机’，B卫星搭载的‘天舒相机’性能更上一层楼。”航天科技集团五院508所“天舒相机”项目经理王劲强说，相机采用超长焦距的光学镜头，相机分辨率已达到目前国内商业遥感的高水平。
在林业管理方面，“天舒相机”可以区分单个树冠，进行森林火灾损失评估，并对非法采伐进行监测。在农业管理方面，它可以实现农作物种植面积精确评估。在城市建设方面，它还能发现违规建筑、违法用地。
航天科技集团五院研制团队在“天瞐相机”基础上，重新设计了性能更强的光学镜头，升级进化了成像能力；拓宽了全色成像谱段，吸纳更多的光谱信息，更有利于彩色融合图像，彩色细节更丰富；增大了主镜口径，大光圈镜头能进一步提升收集光线的能力和提高解像力。
值得注意的是，“天舒相机”的光学镜头采用竖直装调技术。航天科技集团五院508所工艺副总师焦文春介绍，竖直装调是一种克服地面重力影响的装调技术，相比传统的水平装调，更适用于大口径相机的装调，技术上更具挑战性。
为提升操控性能，“天舒相机”还采用了很多贴心的设计，比如断电保持的记忆调用功能，可以让调整好的各项参数不受开关机的影响，让使用者更加关注需拍摄的目标，使用更舒适。
此外，相比过去传统的地面人工调焦，“天舒相机”增加了星上自动调焦功能，这样可以快速适应不同距离的拍摄需要，从几十公里的目标到上亿公里的深空天体均可聚焦。
新华社北京8月24日电
分享让更多人看到
推荐阅读
- 一碗螺蛳粉 串起乡村振兴致富链
- 和风细雨，群山错落，青青稻田，乡亲采螺……一幅田园画卷在广西壮族自治区柳州市柳江区里高镇木祥屯的螺蛳养殖基地徐徐展开，几名合作社员正冒雨劳作，采集螺蛳。 距离木祥屯80公里外的柳州市工业园区里，地道的袋装螺蛳粉正逐一走下生产线，打包装箱，发往全国各地。…
相关新闻
- 评论
- 关注