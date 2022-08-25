胡喆、宋晨

8月24日午间，由航天科技集团五院抓总研制的北京三号B卫星搭乘长征二号丁运载火箭，于太原卫星发射中心成功发射。随后，卫星准确进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

卫星装载的由航天科技集团五院508所研制的0.5米级高分辨率“天舒相机”是北京三号系列卫星相机中的高端旗舰产品，主要为国土资源管理、农业资源调查、生态环境监测和城市综合应用等领域提供遥测数据服务，同时创新拓展实景三维、城市数字底座、智慧农业等新兴市场。

“相比北京三号A卫星搭载的‘天瞐相机’，B卫星搭载的‘天舒相机’性能更上一层楼。”航天科技集团五院508所“天舒相机”项目经理王劲强说，相机采用超长焦距的光学镜头，相机分辨率已达到目前国内商业遥感的高水平。

在林业管理方面，“天舒相机”可以区分单个树冠，进行森林火灾损失评估，并对非法采伐进行监测。在农业管理方面，它可以实现农作物种植面积精确评估。在城市建设方面，它还能发现违规建筑、违法用地。

航天科技集团五院研制团队在“天瞐相机”基础上，重新设计了性能更强的光学镜头，升级进化了成像能力；拓宽了全色成像谱段，吸纳更多的光谱信息，更有利于彩色融合图像，彩色细节更丰富；增大了主镜口径，大光圈镜头能进一步提升收集光线的能力和提高解像力。

值得注意的是，“天舒相机”的光学镜头采用竖直装调技术。航天科技集团五院508所工艺副总师焦文春介绍，竖直装调是一种克服地面重力影响的装调技术，相比传统的水平装调，更适用于大口径相机的装调，技术上更具挑战性。

为提升操控性能，“天舒相机”还采用了很多贴心的设计，比如断电保持的记忆调用功能，可以让调整好的各项参数不受开关机的影响，让使用者更加关注需拍摄的目标，使用更舒适。

此外，相比过去传统的地面人工调焦，“天舒相机”增加了星上自动调焦功能，这样可以快速适应不同距离的拍摄需要，从几十公里的目标到上亿公里的深空天体均可聚焦。

新华社北京8月24日电

(责编：王震、陈键)

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