陈圣炜

地处苏北的宿迁市，曾经一度是江苏经济发展的洼地。近年来，宿迁全力推进制造业转型升级，持续补强产业链短板，高质量发展取得新成效。

打通堵点 助力企业复工稳产

机器昼夜轰鸣、丝线飞速缠绕、工人在织造机与丝筒架之间来回穿梭……位于沭阳县的桐昆恒阳化纤有限公司内一派热火朝天的景象。“4个月开工、1年投产，目前织造一号车间1760台织机正满负荷运转。”公司负责人范梦丽介绍，上半年因疫情影响，物流受阻，当地政府部门协助开辟绿色通道，确保项目不停工，最终比原计划提前了3个多月投产。

桐昆集团恒阳项目位于沭阳临港产业园，总投资约150亿元，是沭阳单体投资最大的项目。项目的顺利投产，是宿迁努力克服疫情影响、助力企业复工稳产的缩影。

今年以来，宿迁坚持疫情防控和复工复产两手抓，助力企业保市场、稳订单、渡难关。通过“企业服务云平台”，组织重点企业发布产品供给、原料需求等信息，同时利用金融手段为企业输血。宿城区开展“企业家家到”行动，积极引导各银行机构加大支持实体经济力度，截至目前，共发放普惠性贷款29.5亿元、减免退税8.3亿元。

一系列覆盖面广、针对性强的应急举措，为企业增资扩产注入强大信心和动力。数据显示，上半年，宿迁全市累计实现规上工业总产值2013.8亿元，同比增长13.5%；新开工项目173个，计划总投资812亿元；新竣工项目137个，完成投资526亿元。

链上发力 优势产业集群深耕

继桐昆恒阳项目后，今年初，又一个百亿级项目——江苏伊兰文科技股份有限公司落地沭阳。作为桐昆恒阳化纤产业链下游企业，伊兰文项目占地800亩，距离桐昆厂区仅1公里，达到了“隔墙配套”的效果。

近年来，宿迁主抓20条重点产业链，将其作为推进新型工业化关键一招，致力于打造互补性强、关联度高的现代产业集群。

瞄准“新兴纺都”的目标，宿迁将化学纤维产业链作为重点打造的千亿级产业链进行培育，目前集聚多家纤维纺织集团，全部建成投产后，产能将超1000万吨。

为加快推进产业链向高端化、现代化迈进，宿迁3月出台重点产业链“链主”企业培育三年行动计划，将围绕20条产业链培育100家“链主”企业。自2018年第一家百亿级光伏企业天合光能落户经开区以来，宿迁光伏产业从无到有、渐成规模，全市目前共有光伏产业链企业47家，正向着千亿级产业迈进。

筑牢产业链，“链”接上下游，优质载体不可或缺。京东、当当、小米……宿迁电子商务产业园内，集聚了总投资40亿元的京东智慧城、吸引145只股权基金的筑梦小镇及智慧云谷、京东物流等大体量电商项目。

智改数转 传统制造华丽转身

走进格力大松（宿迁）生活电器有限公司生产车间，自动化生产设备高速运转，精密机械手臂有序挥舞，精准完成电器组装、搬运等工作。稳定有序的作业关键在于车间“大脑”——格力大松智能制造集控中心。公司负责人告诉记者，集控中心是公司与京东云共同打造的智能制造示范车间的核心，企业生产线人机占比率处于行业领先水平。

像这样的省级智能制造示范车间，宿迁已累计建成32个；同时还建成三星级以上上云企业1030户，重点企业关键工序数控化率、经营管理数字化普及率、数字化研发设计工具普及率等指标持续提升。

今年2月，宿迁启动智能化改造和数字化转型三年行动计划，实施“龙头带动、百企智造、千企上云、万企联网”四大工程，年内将完成700家规上工业企业改造转型，加快全市制造业“智改数转”步伐，赋能工业经济高质量发展。

传统产业也在“智改数转”的浪潮中尝到了甜头。设备换芯、生产换线、机器换人……恒力（宿迁）产业园德顺纺织的生产车间内，10台来自瑞典的全自动穿综机正快速穿针引线，“智”味十足。产业园总经理助理郭建洋说，恒力通过设备连线、车间联网，打破生产线上的“信息孤岛”，用工成本大幅降低，生产效率和产品良率却不断攀升。

为进一步推动这项工作，宿迁市工信局还联合财政局等部门建立“智改数转”诊断服务商资源池，以真金白银和贴心服务，切实解决企业发展难题，为制造业“智改数转”保驾护航。

（本报记者陈圣炜）

(责编：王震、陈键)

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