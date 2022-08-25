新华社北京8月24日电（记者姚均芳）2022年8月24日，深市创业板改革并试点注册制满两年。两年间，共有355家公司登陆创业板。在注册制带动下，创业板板块包容性和覆盖面增强，直接融资功能得到进一步发挥。

促进直接融资 汇聚创新资本

2020年8月24日，创业板改革并试点注册制平稳落地，资本市场全面深化改革进入“深水区”。

数据显示，截至2022年8月23日，注册制下已有355家公司在创业板上市，占创业板公司总数的30%；总市值超2.6万亿元，占板块整体市值的21%。

“两年来，创业板通过市场化改革促进了直接融资功能发挥，优化了资源配置，形成优质企业集群化发展的良好态势。”南开大学金融发展研究院院长田利辉说。

数据显示，新上市公司中近9成为高新技术企业，近6成为战略性新兴产业企业；2021年平均实现营业收入同比增速高于创业板公司平均水平，超5成公司实现营业收入、净利润双增长；2021年平均研发支出增幅达42.26%。

“注册制改革以来，创业板坚持支持‘三创四新’企业的板块定位，服务实体经济功能进一步增强。”华泰联合证券董事长江禹说。

深交所统计显示，注册制下市值排名前20名的新上市公司中，高新技术企业16家，占比80%，创新属性明显。

探索注册制实践 提升审核质效

“注册制改革是以信息披露质量提升为核心的系统工程，带来了发行、上市、交易、退市、再融资等全流程全方位的改善和优化。”田利辉说。

让更多创新创业企业能够进入资本市场、获得直接融资支持，优化发行上市条件尤为重要。

“注册制下创业板制定了更为多元、更具包容性的上市条件，为处于快速成长期、需要通过资本市场融资实现跨越式发展的企业打开了资本市场的大门。”江禹说。据统计，新申报企业中有45家企业以第二套标准申报，其中10家已上市。

截至2022年7月31日，创业板共受理再融资申请525家次，369家次再融资已注册生效，占创业板公司比例超30%，其中319家已实施完成，实际融资近3400亿元。

退市制度也迎来完善，推出了优化退市标准、简化退市流程等举措。数据显示，今年创业板已依法依规对8家公司作出终止上市决定。

“创业板注册制改革以来，审核透明度和审核效率提升，使拟上市企业对于上市审核的预期更加明确。”中信建投证券投资银行业务管理委员会主任刘乃生说。

深交所表示，将不断总结审核经验，持续提升审核的质量和效率，进一步加大对企业服务和支持的力度。

支持科技创新 服务国家战略

自2009年设立，创业板已走过13年发展历程。截至2022年8月23日，创业板上市公司数量达1175家，总市值突破12万亿元，累计IPO融资超7600亿元，再融资超9500亿元。

目前，创业板已汇聚九大战略性新兴产业，这九大产业合计市值占比达73%。2021年，创业板公司平均研发支出同比上升近30%，平均每家公司拥有与主业相关的核心专利近150项。

创业板注册制改革以来，市场各方参与热情提升。改革实施至2022年8月23日，创业板日均成交额较改革前两年增加超9成，日均换手率较改革前两年提升超15%。外资持有流通市值占比近6%。

“改革以来，创业板投资者结构逐步优化，专业机构投资者力量持续壮大，投资风格更侧重于价值投资、长期投资，一定程度上有助于抑制市场投机。”招商证券总裁助理王治鉴说。数据显示，截至2022年8月23日，创业板机构持股占比已超过5成。

深交所相关负责人表示，创业板将聚焦先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域，促进科技、资本与实体经济高水平循环，为深交所建设“优质创新资本中心和世界一流交易所”夯实基础，在更深层次、更广范围服务国家战略和经济社会全局。

(责编：王震、陈键)

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