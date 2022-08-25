三项重大科研成果发布 奠定未来网络发展基础
8月24日，在南京举行的第六届未来网络发展大会上，网络通信领域的三项“全球首个”重大科研成果——广域确定性网络系统、云原生算网操作系统、6G TKμ极致连接无线传输试验平台V1.0正式发布。
其中，全球首个广域确定性网络系统模拟“高铁”系统，提出基于时隙的传输机理、并发业务流整形机制、高效业务流调度算法，研制确定性大网操作系统，实现全网时隙统一调度，并基于未来网络试验设施首次实现华为、新华三确定性设备异构组网，正式开通了覆盖北京、南京、上海等35个城市的广域确定性网络，在100%网络负载、途经13个省市13000公里距离、10000条确定性业务情况下，实现零丢包、时延抖动小于20微秒。
该技术体系有望解决传统互联网拥塞无序的问题，推动互联网从“尽力而为”到“确保所需”的技术体系变革，支撑国家“东数西算”“碳中和”等重大部署，赋能远程医疗、智能网联汽车、元宇宙等对网络质量要求极高的重大数字经济应用领域。
全球首个云原生算网操作系统实现了异构、多方算网资源的统一管控，可为业务系统提供“算力+网络”一站式服务，以云原生模式供给算网资源，使用户聚焦于应用与流量需求，而无需关注基础设施与IaaS（基础设施即服务）。这将在根本上改变目前计算与网络分离、资源与运营绑定的业态模式，从而实现服务“东数西算”、网云融合、工业互联网、元宇宙等重大应用场景。
本次发布的6G TKμ极致连接无线传输试验平台V1.0，以Sub-6GHz（10亿赫兹）、毫米波和太赫兹全频谱统一接入无蜂窝（Cell-Free）大规模MIMO（多输入多输出）及准实时智能资源调配等关键技术突破为支撑，其无线传输技术能力较5G实现了大幅提升。该平台采用光子太赫兹光纤一体融合实时传输全新架构，分别完成了385—435GHz太赫兹频段上200Gbps在线传输和1Tbps离线传输，创造了太赫兹通信领域公开报道的全球最高传输速率纪录；完成了与5G商用终端兼容的无蜂窝大规模分布式MIMO无线传输试验，具备大规模分布式节点的扩展能力，核心关键技术指标达到了目前国际上最高水平。
该成果标志着我国在6G候选技术研发方面取得了重要阶段性进展，为实现未来6G无线传输能力较5G量级提升的发展目标打下了坚实基础。
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