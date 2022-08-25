马爱平

科技日报北京8月24日电 （记者马爱平）24日，在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，文化和旅游部副部长饶权表示，十年来，我国智慧图书馆体系和公共文化云建设加快推进，新型公共文化空间不断涌现，从“云端”到“指尖”，公共文化服务更加便捷、更加“对味”。

截至2021年底，全国共有公共图书馆3215个、文化馆3316个、文化站4.02万个、村级综合性文化服务中心57.54万个，所有公共图书馆、文化馆（站）、美术馆和91%的博物馆实行免费开放。数字文化产业快速发展，“云看展”、线上演播、网络直播、沉浸式体验等新业态加速崛起。

十年间，5G、大数据、AR/VR、人工智能、超高清等数字技术在文化和旅游行业广泛应用。

“线上演播、数字艺术、沉浸式体验等新业态发展迅速，《大鱼海棠》《舞上春》等一批具有鲜明中华文化特色的数字文化精品不断涌现。文化和旅游业态融合、产品融合、市场融合，旅游演艺、红色旅游、乡村旅游、文化遗产旅游蓬勃兴起，共建设了15个国家文化和旅游消费示范城市、115个国家文化和旅游消费试点城市、243个国家级夜间文化和旅游消费集聚区。”文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳指出。

十年来，中华文明探源工程、“考古中国”成果丰硕，8800多项考古发掘项目陆续实施，良渚、陶寺、石峁、二里头、殷墟、三星堆等重大考古取得新发现。边疆考古、水下考古稳步推进，科技考古、公众考古、涉外考古快速发展，实证百万年人类史、一万年文化史、五千多年文明史，为丰富全社会的历史文化滋养提供了有力支撑。

“下一步，我们将强化科技支撑。密切考古学和历史学、人文科学和自然科学的联合攻关，加强多学科协同，加快文物领域重点实验室布局，建设国家文化遗产科技创新中心，实施全国考古人才振兴计划，推动世界一流考古机构建设。”国家文物局政策法规司司长金瑞国说。

(责编：王震、陈键)

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