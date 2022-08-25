张 伟

电脑上打开“一码贵州”商务平台，空心李、松桃土鸡蛋……各类贵州土特产按时令更替、琳琅满目，贵州本地乃至全国、全球各地的订单源源不断。

“通过‘一码贵州’平台，我们现在的土鸡蛋，每天日销可达2000件。”在接受媒体记者采访时，说起“一码贵州”，贵州松桃星旺现代牧业发展有限公司办公室主任李云京连连竖起大拇指。

云端赶个集，好货出深山。运营“一码贵州”平台的，是地处贵阳高新区的贵州电子商务云运营有限责任公司。公司人资经理王岚介绍，截至今年7月5日，“一码贵州”平台累计入驻市场主体3.99万家，上线产品15.25万个，完成订单637.21万笔，交易额达205.2亿元，已成为贵州省入驻企业最多、商品最全、服务最全的电子商务和数字经济产业平台。

国家高新区让平台经济拔节有声

国家高新区厚积薄发，中关村、深圳、武汉、杭州、成都等国家高新区，平台经济发展既独具一格，又百花齐放，创造出“又高又新”的国家高新区“新范式”。

在合肥高新区，合肥维天运通信息科技股份有限公司的“路歌”，是中国最大的数字货运平台之一。截至去年底，路歌为超过9600家托运方及2300万名货车司机提供服务，累计完成托运订单超过2870万份。线上注册用户超过270万，线下社区覆盖全国298个市，去年线上运费交易金额达380亿元。

为战略性新兴产业装上“大脑”，杭州高新区的火石创造，是全国较早把大数据应用到科技产业的平台企业，已服务北京、上海、广州、杭州等20多个核心城市，以及中关村生命科学园、苏州工业园、成都高新区等150余个园区和数万家企业。

武汉东湖高新区的华工科技，发挥高新区网络信息安全企业的集群化优势，聚焦“智感+智连+智造”，围绕“新基建、新材料、新能源、汽车新四化、工业数智化”开展协同创新，成为泛激光领域全球工业互联网平台经济的标杆。

《京津冀蓝皮书：京津冀发展报告（2022）——数字经济助推区域协同发展》显示，2000年—2020年，京津冀数字经济平台型企业注册资本规模从36.26亿元增加到340.53亿元，年均增长率达11.85%。

国家高新区集聚了百度、阿里、腾讯、网易、京东、美团、小米、滴滴等众多平台经济龙头企业。“国家高新区是平台经济龙头企业的集聚高地。”北京市长城企业战略研究所所长、长城战略咨询董事长王德禄说。

国家高新区利用先天和先发优势，率先探索创新发展范式，让平台经济拔节有声。

“大手拉小手” 平台与中小微企业共生

一些大企业平台化，赋能中小微企业，“大手拉小手”，与中小微企业形成了良好的共生生态，是高新区平台经济的一大特色。

“越来越多的企业将工业互联网作为指导企业转型升级的‘最高战略’，竞相与我们合作‘上云用云’。”贵阳高新区企业、贵州航天云网科技有限公司董事长杨灵运举例道，位于贵州铜仁高新区的贵州倍易通科技有限公司，通过航天云网打造的贵州工业云平台，实现提产扩能5%以上，产品质量合格率提升10%以上，企业管理效率提升20%以上。

赠人玫瑰，手有余香。“我们为企业提供上云服务，推动他们实现数字化智能化，在此过程中也成就了自己。”杨灵运说，今年一季度，公司营收近7000万元，同比增长18%。如今，贵州工业云平台的注册用户已突破17万户。

“大手拉小手”，还孵化、裂变出很多企业。合肥高新区的阳光电源、科大讯飞和华米科技，3家平台型龙头企业共裂变50余家企业；杭州高新区借力阿里等龙头平台企业资源，鼓励大企业平台化，孵化培育出淘票票、菜鸟驿站等一批科技企业。

王德禄分析认为，平台经济既能解决平台生态中各类主体创新创业的成本及效率难题，又能进一步加快创意创新的商品化、产业化进程，全面促成大众创业、万众创新升维。

同时，数字经济与传统行业也通过平台实现跨界融合，开辟全新赛道。腾讯、阿里巴巴、小米、百度、京东等新经济平台企业，5年合计投资孵化的独角兽企业数量达200余家，催生出数字医疗、短视频等新赛道。

“国家高新区龙头企业数量多、科技创新实力强、引领带动动力足，具有天然的发展平台经济的土壤。”中国科学院科技政策与管理科学研究所研究员、中国高新区研究中心主任刘会武说。

跨境电商“双循环”活力足

高新区平台经济积极塑造跨境电商模式，参与“双循环”活力十足。在跨境电商模式下，供需双方只需要打开电脑，轻点鼠标，琳琅满目的商品便尽显眼前，可实现更便宜快捷的全球买卖。

“看中的商品直接就能提走，再也不用等快递发货了！现场看货，消费得明明白白，太方便了！”家住济南绿地城的王女士表示，她利用午休时间，来到地处济南高新区的Laox（乐购仕）中国区跨境电商中心仓体验中心，不到10分钟就买到了自己满意的两件洗护用品。乐购仕中国区跨境电商中心仓总经理马强说，线下速提模式是济南首创。

作为我国外贸转型升级的重要方向，以跨境电商为代表的新业态发展势头强劲，从出口企业到地方政府，都在加快布局。如今年1月—6月，四川省跨境电商交易规模为446.71亿元，同比增长67.8%。

刘会武说：“正是在这众多商品的一进一出之间，中国经济实现了国内国外的‘双循环’。”

“来而不可失者，时也；蹈而不可失者，机也。”展现在高新区平台经济面前的，是一片蔚蓝的大海。

(责编：王震、陈键)

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