◎实习记者 张佳欣

美国知名科技媒体Android Authority刊文分析道，现代的智能手机硬件已经足够优秀，应该可以支持用户使用很多年。当前消费趋势的风向正是如此。

根据美国Hyla Mobile公司的数据，排除新冠疫情或短期经济原因，2021年第三季度，智能手机以旧换新的平均时间为3.32年。这一数字高于2020年第三季度的3.13年，也远远长于2016年第三季度的2.36年。换句话说，在过去的五年里，消费者换手机的平均时间几乎延长了一整年。

文章介绍了几个关键话题，解释了为什么消费者持有手机的时间更长，以及为什么现阶段更长期的软件和维修支持比以往任何时候都更加重要。

性能提升 昂贵芯片需求量大

摩尔定律是由英特尔创始人之一戈登·摩尔提出来的。这一定律意味着半导体的性能与容量将以指数级增长，并且这种增长趋势将继续延续下去，它揭示了信息技术进步的速度。

摩尔定律在不断提升着硬件的性能，而性能是购买一款新智能手机的主要驱动力。过去三四年间的旗舰智能手机和最近几代的中端机型在执行绝大多数任务时仍然表现得一如既往。相反，电池等其他部件的老化速度要快得多。

Android Authority刊文称，智能手机在设备的外形设计和电池功率方面遇到了瓶颈。如果手机性能已经暂时没有太大的上升空间，并且越来越受到手机外形因素的制约，芯片设计者或许应该把重点放在电池和长期维护支持上。

根据摩尔定律的发展，大约需要两年半的时间才能使芯片晶体管密度翻倍。芯片制造工艺有望在未来几年达到3纳米或更低，每一代芯片的密度将提高1.7倍，然而，对功能更强大、更尖端的硅片的追求也是手机价格大幅上涨的背后原因。

创新放缓 但价格创历史新高

文章认为，对高通骁龙8 Gen 1和三星Exynos 2200 SoC进行的基准测试发现，今年两款芯片的性能没有什么实质增长。无论是人工智能还是图像处理，都很难说2022年的智能手机远远领先于它们的“前辈”。

看似缓慢的创新并不局限于硅片。在过去的几年里，旗舰智能手机音频、摄像头、显示屏、触觉和无数其他功能并没有发生巨大的变化。即使是5G来了也没能改变游戏规则。充电是唯一一个被大肆吹捧的领域，但实际的改进其实并不多。

文章称，这并不是否认智能手机每年的进步。只是现在手机迭代速度加快，但改进不那么明显，这会使手机成本越来越高。

无论如何，每两年花1000美元以上购买一部旗舰智能手机的消费者不是大多数，而且手机不再那么容易“过时”，消费者正失去了换新机的动力。

意识崛起 引领环保消费理念

联合国训练研究所2020年的研究结果显示，2019年电子产品在全球产生了5360万吨电子垃圾。欧洲人产生的垃圾最多，人均16.2公斤，美国人为13.3公斤。预计到2030年，全球电子垃圾数量将增长到7400万吨。

根据德国的一项研究，一台电视机使用13年而非6年，可以减少约660公斤的温室气体排放。使用智能手机7年而非2.5年，可减排大约100公斤的温室气体。

为减少充电产品造成的垃圾，欧盟委员会正致力于推动欧盟所有手机、平板电脑和相机使用统一的充电接口。

美国、英国和欧盟等正努力制定鼓励消费者维修和再利用的法律。例如，欧盟推出了多项举措，包括报废电子电气设备指令、能源相关产品指令和生态设计指令，以降低资源消耗和环境影响。

法国于2020年通过了《循环经济反浪费法》，将DIY园艺工具及玩具的回收再利用列入生产者延伸责任中，该法律也适用于智能手机、笔记本电脑、电视、洗衣机等。

随着消费者追求更耐用的产品，苹果、微软等科技公司也开始将可修复性纳入其设计过程。去年11月，苹果推出了一项自助维修计划，让客户可以使用iPhone 12和iPhone 13的零件和工具。该服务在今年将扩展到包括配备M1芯片的Apple Mac的部件，并将首先在美国提供，再将服务范围扩大到其他国家或地区。

未来趋向 或需长期软件支持

文章认为，在硬件停滞不前、电子垃圾和维修权争论不休的当下，长期的软件支持比以往任何时候都更加必要。

智能手机硬件已经进入平台期。从中端到旗舰产品，硬件现在已经足够强大，可持续使用几年而不会过时。无论消费者是在寻找尖端的性能、摄像头还是电池续航时间，疯狂更换新机的日子已一去不复返了。这并不是说人们不渴望技术进步，但新手机已不至于在一瞬间就把旧手机“比下去”。

文章表示，随着消费者在设备上保存越来越多的个人敏感数据，智能手机在使用期间安全的需求是不言而喻的。但制造商应该在着眼于基本的安全补丁之外，还应确保智能手机在整个生命周期内始终保持最新和最强大的功能。另外，配合更好的维修服务，现代智能手机的使用寿命预计将接近五年而不是两年。

(责编：王震、陈键)

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