马晓媛 李紫薇 马晓洁

没有运行使用却仍连着电源，由此带来的电耗被称为待机能耗。与电器在使用中产生的有效能耗不同，待机能耗基本是一种能源浪费，而且往往是一种不易被发现的“隐藏的浪费”。

记者随机走访了十余户家庭，发现待机能耗浪费的情况较为普遍。除一两户老年家庭外，多数家庭的电视机、机顶盒都只用遥控器关掉，并没有关掉开关或切断电源；空调、油烟机、洗衣机这些常用家电都是全年通电待机状态。记者还发现，过半家庭的电热水器、小厨宝都是24小时运行，即便人不在家时也不会关掉。

国网山西省电力公司太原供电公司客户经理杨佳伟告诉记者，以一部待机功率12W的路由器为例，如果按每日待机时间15小时计算，那么一个路由器一天的待机能耗是0.18度电，看起来好像不多，但一年下来就要耗费65.7度电。“两三年的待机耗电量算下来，就够再买一部路由器了。”

国网山西省电力公司电力科学研究院高级工程师张敏为记者做了简单测算。将城镇家庭常见的电视机、机顶盒、路由器等12种电器计算在内，一户家庭每天的待机能耗约0.86度电。如果将一直运行却未使用的电热水器、小厨宝加入，一户家庭每日浪费的能耗可达到1.52度电。

受访专家指出，在当前电力供需形势持续偏紧的情况下，遏制待机能耗浪费有着现实性和紧迫性。减少不必要的待机能耗浪费，能够减少煤炭消费，降低碳排放，还可以降低基础负荷，缓解用电高峰期的负荷压力。

“待机能耗带来的电费花销不大，容易被用户忽视。”张敏表示，但对无意义、不必要、不产生价值的待机能耗浪费要坚决遏制。

多位受访者还提出，应进一步强化群众节能知识和节约意识，同时也为培养节能习惯创造条件，引导群众养成节能生活方式。

(责编：王震、陈键)

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