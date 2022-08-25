人民网北京8月25日电 （记者乔雪峰）近日，国家信息中心预测部产业室主任魏琪嘉在做客《人民会客厅·产业发展这十年》栏目时表示，十年来，在生活水平大幅提高的背景下，消费无论从形式上、内容上，都有了一些新的定义和新的内涵，称之为新消费。新消费将在国民经济中发挥越来越重要的作用。

国家信息中心预测部产业室主任魏琪嘉。张若涵摄

魏琪嘉表示，新消费不是另起炉灶，一定是在传统的消费领域，通过一些新技术、新理念、新的内容嫁接和迭代，最后实现整个消费形式、消费内容的全新变化。

谈到消费为何出现变化时，魏琪嘉指出，这十年，消费出现的一些新的变化的根本原因在于人民生活水平的稳步提高。人民收入稳步增加，消费领域就出现了很多新的变化。他进一步表示，主要分为两个层次的变化：一个是形式方面的变化，一个是内容方面的变化。

从形式上看，以往的传统消费形式主要是商品的线下消费。但是随着新技术的迭代，特别是数字技术、智能技术的广泛的应用，消费的平台化、一体化、智能化趋势越来越明显，消费更多地体现为个性化的消费。

从内容上看，以前对消费的理解就是去购买一种有形的消费品，现在在数字经济广泛应用的背景下，消费的内容也发生深刻变化。除了人民群众需要的有形商品以外，很多无形的消费，比如说信息消费、服务消费，已经越来越普及。

魏琪嘉指出，面对新消费发展形势要保持两个理念。第一，要做强做大传统的消费产业，让这些产业有升级、有活力。第二，要注重不光是管理理念的一种创新，更重要的是一种技术的迭代和应用，让新技术能够广泛的应用到产品的生产、服务的提供等领域，“通过这两方面因素共同叠加共振，最后形成新消费的一个蓝海。”

当前形势下，新消费如何助力中国经济更好地去发展？对此，魏琪嘉表示，其实在大的国际背景下，我国新消费展现出很强的韧性，这得益于我国超大规模的市场优势，这种优势不仅体现在我国有庞大的消费群体，还有较强的消费能力。

魏琪嘉进一步表示，未来新消费不但有很好的发展前景，还有一个很重要的方面，就是销售渠道一定会越来越宽、越来越广。“也正是因为这样一个积极的变化，才给予了消费领域巨大的韧性。得益于这种韧性，我国经济发展就能有源源不断的动力。”他说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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