原标题：价值成就品牌新生 上海农商银行宣布启动品牌全面焕新

8月25日，上海农商银行在上市一周年之际、改制成立17周年当天，宣布开启品牌全面焕新。启用全新品牌标识、官方网站网址，全面应用全新VI体系，深化推广品牌IP等，向社会各界彰显该行“生活存真、金融向善”的品牌价值主张，传递“价值成就品牌新生”的理念。

新LOGO在继承原有形态的基础上，对两组图案做了大小、动势和形态上的调整，通过立体感、动感呼应当代审美及传播需要，寓意金融活水守护生活本真、金融诚善助力百业向阳，同时也代表了上海农商银行立足上海，辐射长三角。

作为扎根上海70余年的本地金融机构，上海农商银行2005年在农信基础上整体改制成立，成为一家集农信基因与改革活力为一体的年轻“老字号”。多年来，上海农商银行以“普惠金融助力百姓美好生活”为使命，深耕“三农”、科创、小微、社区金融，树立起良好的市场口碑和品牌形象。

2021年8月19日，上海农商银行登陆资本市场。一年以来，该行在自我更新、创新、革新中，不断向着“价值创造”的目标迈进，为客户创造价值、为社会创造价值、也为自身提升价值。最新公布的2022年半年报显示，随着进一步提升精细化管理水平与经营品质，各项数据呈良好发展态势。截至2022年6月末，集团资产总额突破1.2万亿元，上半年营收、净利润保持“双增”，经营效益亦同步提升。同时，不良率和拨备覆盖率继续保持行业较好水平，资产“安全垫”保持稳定，抗风险能力持续增强。该行在“2022年全球银行1000强”榜单中位列第124位，较上年大幅上升25位，标普信用评级(中国)主体信用等级“AAspc-”，展望稳定。

党委书记、董事长徐力在品牌焕新仪式上表示，“尚德尚善，惠城惠民，至精至勤，共愿共美”是上海农商银行企业文化的内化于心，品牌全面焕新是企业文化的实化于形，两者相辅相成，上海农商银行站在崭新起点，将继续推动价值创造，在接续奋斗中实现高质量发展，营造良好的客户体验和员工体验，展现与时俱进的新面貌与新气象，持续为客户、员工、股东以及社会各界创造价值。

(责编：曹淼、李源)

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