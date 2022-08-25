人民网北京8月25日电 （焦磊）当前，“Z世代”(指1995-2009年间出生的人)正逐步进入职场，成为就业市场的主力军和就业风向的新代表。近日，58同城发布了《一线城市“Z世代”就业调查》，从行业、职位、薪资等维度，描绘了“Z世代”北京就业图景。

根据统计数据，在北京工作的“Z世代”中，95后占比为88.2%，00后则为11.8%；在职人员受教育程度以本科为主，占比为79.4%。过半的95后、00后认为，在北京打拼需要时刻提升专业技能增强职场竞争力。职业方面，选择在IT/通信/电子/互联网行业就业的95后、00后占比为25.5%，其次是房地产/建筑业，占比为16.7%。数据显示，“Z世代”在京就业企业主要以民营企业为主，比例达60.8%，其次是国有企业，比例为21.6%。

同时，数据显示在北京工作的“Z世代”中，有55.9%对工作比较满意，29.4%有换工作的意向，其中00后有换工作意向的比例更高，达到33.3%。

近年来，北京金融业发展迅速，伴随北京证券交易所开市运行，上市公司数量已突破100家，为北京金融人才营造了良好的发展环境。因此，在有意向换工作的北京职场人中，16.5%的人更倾向从事金融业。具体职位中，运营、财务/审计/税务、技术、行政/后勤/文秘、销售、研发、自媒体/网络主播等岗位位于前列。

此外，大部分“Z世代”求职者会选择线上与线下结合的形式面试，由于方便与雇主直接交流互动，求职效果更佳，在线上面试方式中，选择视频聊天面试的比例最高，占比达到69.4%。调查数据显示，82.4%的人才表示未来5年内会继续在北京工作。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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