人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

行业报告显示“Z世代”求职者热衷互联网行业

2022年08月25日15:37 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月25日电 （焦磊）当前，“Z世代”(指1995-2009年间出生的人)正逐步进入职场，成为就业市场的主力军和就业风向的新代表。近日，58同城发布了《一线城市“Z世代”就业调查》，从行业、职位、薪资等维度，描绘了“Z世代”北京就业图景。

根据统计数据，在北京工作的“Z世代”中，95后占比为88.2%，00后则为11.8%；在职人员受教育程度以本科为主，占比为79.4%。过半的95后、00后认为，在北京打拼需要时刻提升专业技能增强职场竞争力。职业方面，选择在IT/通信/电子/互联网行业就业的95后、00后占比为25.5%，其次是房地产/建筑业，占比为16.7%。数据显示，“Z世代”在京就业企业主要以民营企业为主，比例达60.8%，其次是国有企业，比例为21.6%。

同时，数据显示在北京工作的“Z世代”中，有55.9%对工作比较满意，29.4%有换工作的意向，其中00后有换工作意向的比例更高，达到33.3%。

近年来，北京金融业发展迅速，伴随北京证券交易所开市运行，上市公司数量已突破100家，为北京金融人才营造了良好的发展环境。因此，在有意向换工作的北京职场人中，16.5%的人更倾向从事金融业。具体职位中，运营、财务/审计/税务、技术、行政/后勤/文秘、销售、研发、自媒体/网络主播等岗位位于前列。

此外，大部分“Z世代”求职者会选择线上与线下结合的形式面试，由于方便与雇主直接交流互动，求职效果更佳，在线上面试方式中，选择视频聊天面试的比例最高，占比达到69.4%。调查数据显示，82.4%的人才表示未来5年内会继续在北京工作。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
谢伟山：借助传统文化 打造中国品牌
　　人民网北京8月25日电 （王绍绍）从国产奶粉到国产手机，从国产鞋服到国产保健品，步入新消费时代，“中国造”与人们的衣食住行结合日益紧密，中国品牌愈发受到消费者的青睐，茶叶、丝绸等极具中国传统文化特色的品牌消费市场也前景良好。当下，国产品牌正迎来新发展与新机遇。…
芦云：消费升级趋势明显 提升消费体验方能良性互动
　　人民网北京8月25日电 （王绍绍）从日常用品到智能科技，从大众品牌到原创设计……近年来，随着人民生活水平的提高，对美好生活的需要日益增长，消费升级趋势明显。 “在新消费时代，消费者的消费理念与消费需求发生新变化，追求品质、细致、个性正成为当下的新趋势。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部