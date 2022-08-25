8月24日，以“开启工作随行新时代”为主题的2022 H3C Workspace 2.0发布会以AR沉浸式创意直播的方式和广大用户见面，紫光股份旗下新华三集团H3C Workspace数字工作空间解决方案迎来重大升级。

据介绍，此次发布的H3C Workspace 随行数字工作空间解决方案以新华三集团桌面云能力为基础，以终端屏为载体，为客户构建全新极简架构数字工作空间。新华三Workspace随行数字工作空间深度融合云化、传输、分层技术创新理念，并集成传输加速引擎、图形加速引擎、应用调度引擎、数据管理引擎、多模架构引擎等五大核心引擎，以此形成“随行”工作空间的核心能量场。在这一能量场中，信息、工具随手可得，释放了职场人的工作能量，并带给用户“无界自由，工作随行”“应用融合，业务随行”“管理无忧，安全随行”的工作体验。

此外，发布会上，新华三集团还发布了《新华三数字工作空间白皮书（2022）》，全面阐述了新华三随行数字空间大融合、悦体验、强安全、易管理和广兼容的五大能力。

“我们希望通过白皮书的发布，进一步推动信息时代百行百业的数字化协作，开启工作随行新时代，让未来的协作更加便捷、高效和安全。”新华三集团高级副总裁、云与智能产品线执行总裁陈子云说。

据了解，作为数字化解决方案的领导者，新华三集团将在“云智原生”战略的引导下，依托自身实践及行业落地，持续提升H3C Workspace随行数字工作空间解决方案的能力。紫光云与智能事业群也将通过分布式云创新底座，构建“云数智”三维能力，依托不断进化的“数字大脑”，以工作随行能量场，推动数字化协作模式的演进发展，为百行百业数字化转型提供源动力，做数字经济高质量发展的新引擎。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经