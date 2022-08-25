人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

新华三集团召开2022 H3C Workspace 2.0发布会

2022年08月25日16:31 | 来源：人民网
小字号

8月24日，以“开启工作随行新时代”为主题的2022 H3C Workspace 2.0发布会以AR沉浸式创意直播的方式和广大用户见面，紫光股份旗下新华三集团H3C Workspace数字工作空间解决方案迎来重大升级。

据介绍，此次发布的H3C Workspace 随行数字工作空间解决方案以新华三集团桌面云能力为基础，以终端屏为载体，为客户构建全新极简架构数字工作空间。新华三Workspace随行数字工作空间深度融合云化、传输、分层技术创新理念，并集成传输加速引擎、图形加速引擎、应用调度引擎、数据管理引擎、多模架构引擎等五大核心引擎，以此形成“随行”工作空间的核心能量场。在这一能量场中，信息、工具随手可得，释放了职场人的工作能量，并带给用户“无界自由，工作随行”“应用融合，业务随行”“管理无忧，安全随行”的工作体验。

此外，发布会上，新华三集团还发布了《新华三数字工作空间白皮书（2022）》，全面阐述了新华三随行数字空间大融合、悦体验、强安全、易管理和广兼容的五大能力。

“我们希望通过白皮书的发布，进一步推动信息时代百行百业的数字化协作，开启工作随行新时代，让未来的协作更加便捷、高效和安全。”新华三集团高级副总裁、云与智能产品线执行总裁陈子云说。

据了解，作为数字化解决方案的领导者，新华三集团将在“云智原生”战略的引导下，依托自身实践及行业落地，持续提升H3C Workspace随行数字工作空间解决方案的能力。紫光云与智能事业群也将通过分布式云创新底座，构建“云数智”三维能力，依托不断进化的“数字大脑”，以工作随行能量场，推动数字化协作模式的演进发展，为百行百业数字化转型提供源动力，做数字经济高质量发展的新引擎。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
谢伟山：借助传统文化 打造中国品牌
　　人民网北京8月25日电 （王绍绍）从国产奶粉到国产手机，从国产鞋服到国产保健品，步入新消费时代，“中国造”与人们的衣食住行结合日益紧密，中国品牌愈发受到消费者的青睐，茶叶、丝绸等极具中国传统文化特色的品牌消费市场也前景良好。当下，国产品牌正迎来新发展与新机遇。…
芦云：消费升级趋势明显 提升消费体验方能良性互动
　　人民网北京8月25日电 （王绍绍）从日常用品到智能科技，从大众品牌到原创设计……近年来，随着人民生活水平的提高，对美好生活的需要日益增长，消费升级趋势明显。 “在新消费时代，消费者的消费理念与消费需求发生新变化，追求品质、细致、个性正成为当下的新趋势。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部