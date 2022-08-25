TQ-12A发动机二次起动试车画面。

人民网北京8月25日电 （记者赵竹青）近日，蓝箭航天天鹊80吨改进型发动机（代号TQ-12A）通过二次起动试车考核。这标志着该型发动机已经完全具备了可重复使用能力，有效增强了“朱雀”系列运载火箭各类任务轨道卫星的发射能力，并为子级回收需求及可重复使用提供了基础技术保障。

试车过程中，一次起动后发动机工作400s，二次起动后工作10s，发动机起动关机正常、工作平稳、性能稳定；另外，一次起动后模拟滑行段任务剖面，获取了发动机入口及泵腔内推进剂温度变化数据，为优化二次起动前推进剂贮箱压力及预冷流程提供依据。

本轮试车共开展6次、累计试车时间900s，本轮试车重点考核发动机二次起动能力、发动机及组件改进方案的可行性及长程工作可靠性、发动机与总体控制器的工作协调性，并验证了发动机在50%~110%范围内的推力调节能力、工作稳定性及推力与混合比控制策略。

TQ-12A发动机于2021年2月立项并启动研制，在充分继承TQ-12发动机技术的基础上，通过设计优化及改进，发动机推力提高9%、比冲提高40m/s、重量减轻100kg。截至2022年7月31日，天鹊80吨液氧甲烷发动机已完成37台样机的热试车考核，累计试车超过两万秒，单机最长试车11次，累计3357秒。

(责编：赵竹青、吕骞)

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