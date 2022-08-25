黄盛

贵州省黔东南州丹寨县风光迤逦、景色宜人，气候温和湿润、地形绮丽多姿，土壤微量元素丰富，是蓝莓生长得天独厚的“美土”。

7年前，一颗蓝莓种子落地这片“美土”，扎根为生态农业公司，创造性地推出蓝莓酒、蓝莓果汁、蓝莓果干等，逐步成长为黔东南州一张靓丽的生态名片和蓝莓果酒品牌——“悠蜜”，助力了黔东南的美丽乡村之路。

8月22日，一场由蓝莓产业撑起的公益行动，让景色旖旎的丹寨再次备受瞩目——第二届茅台悠蜜节在丹寨县举办，全国各地的悠蜜经销商共为贵州省的乡村建设事业捐赠了248万元；与此同时，2022年度“悠蜜·记住乡愁”公益基金支持项目正式启动。

在谈到蓝莓产业带动黔东南州的乡村振兴时，贵州省慈善总会会长陈敏表示，“悠蜜·记住乡愁”公益基金支持项目启动后，将以黔东南的乡村为原点，通过实施偏远乡村路灯照明计划，改善村容村貌和生活条件，助推生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村建设。

黔东南州党委副书记、州长安九熊说：“2015年茅台集团入驻黔东南州，利用良好生态、优质蓝莓种植发展特色农业产业。精心打造“悠蜜”品牌，打造出独具黔东南特色的优质产业。未来，我们将进一步用好用活茅台集团帮扶资源，推动蓝莓产业高质量发展，助力乡村产业振兴。”

茅台集团党委书记、董事长丁雄军表示，茅台生态农业公司历经7年发展，成长为了黔东南州的一张生态企业名片。“生态农业公司要继续做好蓝莓育种试验研究，采用科学的培育种植方式，加强自建蓝莓示范基地建设，以‘良土’培植‘良种’，以‘良种’促进‘良收’；要直面技术难题，加强技术创新、工序优化，立足消费群体特征加大蓝莓酒风味研究；要积极配合地方政府推动蓝莓种植面积扩大，实现更好的收益、创造更多的税收、带动更广的就业。”

中国酒业协会执行理事长王琦认为，茅台生态农业公司多年来扎根黔东南州，因地制宜发展蓝莓特色产业，有效提高农产品附加值，在助力农村经济良性循环、巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴方面发挥了积极作用。酒类消费需求在趋向多元化、时尚化、个性化的同时，更加追求健康消费、品质消费，在这样的大背景下，茅台生态农业公司以蓝莓酒开拓了独特的一片天地，为大众消费者创造了耳目一新的饮用体验。

如今，在丹寨的乡村穿梭，悠蜜蓝莓已经带动8000多农户参与，解决十多万人次就业，成为美丽乡村中靓丽的景色。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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