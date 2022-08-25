人民网北京8月25日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，8月25日，三峡升船机开始进行2022年计划性停航检修，这是中国三峡集团流域管理中心组织实施的第2次三峡升船机计划性停航检修，检修工期为8月25日至9月29日，共35天。

三峡升船机是中国第一座“齿轮齿条爬升式垂直升船机”，过船规模为3000吨级，最大提升高度113米，具有提升高度大、提升重量大、上游通航水位变幅大和下游水位变化速率快的特点，是目前世界上技术难度和规模最大的升船机。三峡升船机工程位于三峡双线五级船闸右侧，布置在枢纽左岸7号、8号非溢流坝段之间，由上游引航道、上闸首、承船厢室段、下闸首和下游引航道等部分组成，全线总长约7300米。

水利部相关负责人介绍，自2016年9月18日开始试通航以来，三峡升船机经历了水库水位175米、145米设计条件下的运行考验，船舶在厢体内停泊正常，船舶浮态、系缆力和相对位置符合设计要求，船舶通行安全。2019年12月27日，在三峡升船机工程通航暨竣工验收会上，枢纽工程验收组认为，三峡升船机工程具备通航运行条件，同意三峡升船机工程通过通航暨竣工验收。

2021年，中国三峡集团流域管理中心组织实施了三峡升船机首次计划性停航检修，保障了三峡升船机设备设施长期安全、稳定运行。据介绍，2022年计划性停航检修主要内容包括2号驱动点对接锁定、安全机构检修；承船厢21套液压油缸检修；主减速器检修；传动控制系统变频调速控制设备检测及修理；集控大屏增加UPS电源；下闸首卧倒门液压系统检修；闸首航槽清淤及水工缺陷检查；桥机机房整体防水；塔柱玻璃幕墙更换等38项内容。

据统计，自正式通航以来至2022年7月底，三峡升船机累计有载运行9399厢次，通过船舶9546艘次，通过旅客15.36万人次，通过货运量738.02万吨，充分发挥了快速过坝通道作用，为长江黄金水道效益的发挥提供了有力支持。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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