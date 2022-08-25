人民网北京8月25日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，8月25日，南水北调中线穿黄工程通过水利部主持的设计单元完工验收。至此，南水北调东、中线一期工程全线155个设计单元工程全部通过水利部完工验收，其中东线一期工程68个，中线一期工程87个。这是南水北调东、中线一期工程继全线建成通水以来的又一个重大节点，标志着工程全线转入正式运行阶段，为完善工程建设程序，规范工程运行管理，顺利推进南水北调东、中线一期工程竣工验收及后续工程高质量发展奠定了基础。

水利部南水北调工程管理司相关负责人表示，南水北调东、中线一期工程建设规模大、时间跨度长、涉及行业地域多，为保证工程验收质量，在南水北调一期工程全面开工初期，原国务院南水北调工程建设委员会就明确了验收相关程序和要求，2006年原国务院南水北调办制定了《南水北调工程验收管理规定》，明确南水北调一期工程竣工验收前，要对155个设计单元工程分别进行完工验收。设计单元完工验收前还需完成项目法人验收，通水阶段验收，环境保护、水土保持、征迁及移民安置、消防、工程档案等专项验收，以及完工财务决算。

中国南水北调集团相关负责人表示，2002年12月南水北调工程开工建设，2014年12月东、中线一期工程全线通水。通水以来工程运行安全平稳，水质持续达标，工程投资受控，累计调水超过560亿立方米，受益人口超过1.5亿，发挥了显著的经济、社会和生态效益。

南水北调中线穿黄工程。水利部供图

据了解，此次通过验收的南水北调中线穿黄工程是南水北调的标志性、控制性工程，工程规模宏大，是我国首次运用大直径（9.0米）盾构施工穿越大江大河的工程，在黄河主河床下方（最小埋深23米）穿越黄河，工程单洞长4250米，设计流量为265立方米每秒，加大流量为320立方米每秒。工程于2005年开工，攻克了饱和砂土地层超深竖井建造、高水压下盾构机分体始发、复杂地质条件下长距离盾构掘进、薄壁预应力混凝土内衬施工等一系列技术难题。经过9年建设、8年运行，累计输水超过348亿立方米，工程各项监测指标显示，工程运行安全平稳。

“下一步，水利部将认真贯彻落实党中央、国务院关于南水北调后续工程高质量发展的工作部署，加快推进工程竣工验收各项准备工作，不断提升工程综合效益。”水利部南水北调工程管理司相关负责人说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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