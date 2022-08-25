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第二届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会将于9月6日至12日在银川举办

2022年08月25日20:27 | 来源：人民网
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人民网北京8月25日电（余璐、实习生朱丽颖）今天，记者从第二届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会新闻发布会上获悉，本届博览会定于9月6日至12日在宁夏回族自治区银川市举办，博览会继续由农业农村部、文化和旅游部、中国人民对外友好协会、宁夏回族自治区人民政府共同主办。

据相关负责人介绍，本届博览会以“中国葡萄酒·当惊世界殊—荟聚贺兰山·携手向未来”为主题，将充分展现宁夏葡萄酒的国际范、中国风、宁夏情。

博览会设置了7项活动，包括开幕式、宁夏国家葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区建设论坛、第三届中法葡萄酒文化旅游论坛、贺兰山葡萄酒展销会、“贺兰山葡萄酒之夜”音乐会、宁夏贺兰山东麓国际葡萄酒文化旅游节、第二届宁夏贺兰山东麓国际葡萄酒大赛颁奖盛典暨首届宁夏“马瑟兰”酿酒大师邀请赛启动仪式。

值得一提的是，本届博览会在聚焦葡萄酒文化旅游的同时，还将扩展至教育、艺术、体育等业态，举办以“葡萄酒—中法文化交流的紫色使者”为主题的中法葡萄酒文化旅游论坛，并举行中法葡萄酒学院揭牌仪式暨葡萄酒线上培训教育系统启动仪式，深化中法两国在葡萄酒文化、教育、旅游、艺术、人才培养领域的交流合作。

目前，各项活动的筹备工作正在积极有序推进，嘉宾邀请、展览展示、会议论坛、成果落实等工作进展顺利。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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