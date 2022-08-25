新华社南京8月25日电 题：锚定互联网下半场，“未来网络”渐行渐近——第六届未来网络发展大会扫描

新华社记者沈汝发

工业互联网、车联网、能源互联网……随着未来网络在数字经济等领域的应用场景越来越多，其对经济社会发展正产生越来越大的影响。

“未来网络，是更快捷、更便宜、更安全的下一代互联网，以用户为中心，让上网的人感觉更好。”中国工程院院士、紫金山实验室主任刘韵洁在南京举行的第六届未来网络发展大会上说。

未来网络技术创新不断突破

与会专家介绍，未来网络的应用逐步从消费领域进入实体经济，原来的互联网架构已经满足不了实体经济的需求，互联网发展已进入下半场的争夺。

在24日的开幕式上，刘韵洁宣布由紫金山实验室牵头的广域确定性网络系统取得重大突破。“紫金山实验室联合北京邮电大学等单位模拟高铁系统，研制确定性大网操作系统，实现全网时隙统一调度。”刘韵洁说，现已正式开通了覆盖北京、上海、南京等35个城市的广域确定性网络。

中国工程院院士张宏科说，随着通信网络的发展，多形态网络相互连接，已形成异构并存、融合发展的自然趋势，“但目前深度融合受限、跨网资源调度困难，造成网络利用率和传输效率低。”

广域确定性网络正是针对这一难点开展的研究探索。专家介绍，确定性网络即未来网络确定性技术，具有“大带宽、低延时、低抖动、高可靠”等优点，可以有效解决传统网络数据传输上的拥塞、延迟、抖动等痛点问题，更好赋能远程医疗、智能网联汽车等数字经济应用领域。

“通俗来讲，网络就像不同的道路。”刘韵洁说，“我们目前使用的网络就像一条普通公路，堵堵停停，时延抖动在1毫秒以上。而确定性网络是利用新技术构建的高速公路，完全畅通，时延抖动可控制在20微秒以内。”

云原生算网操作系统和6GTKμ极致连接无线传输试验平台V1.0两项技术创新也同步发布。专家介绍，云原生算网操作系统可为业务系统提供“算力+网络”一站式服务，应用于工业互联网等场景。6GTKμ极致连接无线传输试验平台V1.0将进一步推动未来6G无线传输能力的提升。

与数字经济深度融合

记者在同期举行的“2022未来网络创新技术与成果展”上看到，国内三大电信运营商、通信设备和互联网龙头企业以及网络通信领域具有特色的创新企业纷纷参展。

“智慧工厂是我们产品的一个重要应用场景。”阿里巴巴集团一位相关负责人说，像工业企业里的机械臂，原来很多是通过有线方式控制，非常不便，现在实现了远程无线控制，生产效率大大提高。

据紫金山实验室相关负责人介绍，这次参展的成果涵盖了近年来网络通信与安全领域的重大原创成果、深度应用融合等，技术范围涉及确定性网络、算力网络、开放网络、工业互联网等多方面前沿技术。

智慧医疗、智慧矿山、智慧港口……未来网络的一系列应用展示让参观者目不暇接。“看了真是大开眼界，原来感觉离我们很远，其实我们在生活生产中已享受到很多未来网络的便利。”南京一所高校的陈姓学生说。

未来网络发展前景广阔

展望未来网络的发展前景，中国电信集团有限公司副总经理唐珂认为，要把握数字化发展新机遇，拓展经济发展新空间，推动我国数字经济健康发展，“培育以云为核心的发展原生动力，以技术、生态做强云网融合3.0能力底座，放大、倍增云网融合对数字经济的推动作用。”

“当前，新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，网络信息技术日益成为创新驱动发展的先导力量。”工信部信息通信发展司司长谢存说。

中国工程院副院长吴曼青认为：“新一代信息技术深刻改变着我们对世界的认知，未来将呈现出物联、数联、智联、人机物三元互联的高度智能化景象，具有无限的想象空间。”

(责编：牛镛、岳弘彬)

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