今年我国早稻产量2812万吨（新数据 新看点）
继续提高稻谷最低收购价，加大产粮大县奖励力度
2022年08月27日04:37 | 来源：人民网－人民日报
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数据来源：国家统计局
本报北京8月26日电 （记者陆娅楠）8月26日，国家统计局发布数据，根据10省（区）早稻实割实测抽样调查结果推算，今年我国早稻总产量2812.3万吨（562.5亿斤），比2021年增加10.6万吨（2.1亿斤），增长0.4%。
“在全球疫情扩散蔓延、国际环境复杂严峻的形势下，我国夏粮丰收、早稻稳产，为全年粮食丰收奠定了良好基础，为稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间提供了坚实支撑。”国家统计局农村司主要负责人介绍。
今年以来，国家继续提高稻谷最低收购价，加大产粮大县奖励力度，增加资金投入，多措并举稳定双季稻生产。各地层层压实粮食生产责任，落实国家稻谷补贴、实际种粮农民一次性补贴、农机购置补贴等政策，配套出台相关支持措施。浙江建立种粮成本与种粮补贴联动调整机制，实行全域水稻完全成本保险，对早稻实行订单收购全覆盖；湖北积极引导适宜地区双季稻扩面增量，充分挖掘面积潜力；广东出台扩种双季稻奖补政策，推进村企镇企合作，开展撂荒耕地复耕复种。
一系列政策措施进一步保障了农民种粮收益，充分调动农户种植早稻积极性。今年早稻基本实现适期播种，全国播种面积7132.6万亩，比2021年增加31.5万亩，增长0.4%。其中，浙江、湖北、广东播种面积分别增加16.6万亩、9.2万亩和8.5万亩，播种面积稳中有增。
《 人民日报 》（ 2022年08月27日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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