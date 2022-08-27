去年农业增加值增长10.1%，增速居全国前列
甘肃着力发展现代寒旱特色农业
海拔1800多米，年均降水量仅300毫米，甘肃省定西市鲁家沟镇将台村的1100亩山旱梯田，去年马铃薯亩产却高达2700公斤。“这些旱田都实现了自压滴灌水肥一体化，水肥减半，产量却能翻番。”当地农技中心负责人介绍，水肥一体化滴灌一亩地相比以前的漫灌方式节水40%以上。
甘肃绝大部分地区处在寒旱区。近年来，甘肃着力发展现代寒旱特色农业，通过设施化、机械化、智能化等技术手段，挖掘高寒干旱气候条件下农业发展潜力，形成了黄土高原区旱作高效农业、河西走廊戈壁节水生态农业、黄河上游特色种养业和陇东南山地特色农业，设施蔬菜、优质苹果、优质马铃薯等特色产业渐成规模。
向科技要产量、要效益。祁连山下，张掖市百万亩制种玉米正值生长关键期。玉米去雄机往返田间，保籽粒发育；无人机盘旋地头，防病虫农害。以科技赋能玉米种业，复式精量播种机等新机具、北斗导航直线辅助驾驶系统等新技术在甘肃不断推广。甘肃建成千万亩国家级旱作农业示范区，推广以全膜双垄沟播为关键的旱作农业技术1500万亩、以膜下滴灌为主的高效节水技术1000万亩，马铃薯、玉米等亩产分别提高了约500公斤和100多公斤，粮食产量稳定在1200万吨以上，甘肃也由粮食产销平衡省转变为净调出省。同时，甘肃建成了全国重要的杂交玉米制种和马铃薯良繁基地，提供了全国一半以上的大田玉米用种，每年外调马铃薯原原种超过6亿粒。
通过培养懂技术的新型农民挖掘发展潜力。灵台县果业办公室主任张建锋介绍，过去当地种植的苹果挂果周期长，引进矮化密植技术后，3年即可进入盛果期。为了让农民尽快掌握新技术，县里专门邀请专家定期传授技术、答疑解惑。截至目前，灵台县果园面积达22万多亩，商品率达85%。2021年，甘肃省开展万名新型农业经营主体带头人、万名特色优势产业生产人员和万名农业社会化服务人员培训，共培养3.02万人，今年将再培养3.12万名新型农民。
发展寒旱农业，为农民打开增收新渠道。目前，河西走廊已发展36万亩戈壁设施蔬菜，相当于新增150万亩一般耕地的产能。民勤县地处巴丹吉林和腾格里两大沙漠之间，过去种啥啥不行。如今，走进蔡旗镇高庙村日光温室示范园，茄子油亮，辣椒青翠。村民周永振经营的温室辣椒，今年1月上市后已采摘销售8000多公斤。“这半年下来净赚3万多元。”甘肃省目前已发展高原夏菜和设施蔬菜近1000万亩，今年上半年全产业链产值510亿元。甘肃省农业农村厅副厅长梁仲科介绍，力争到明年，农民通过现代寒旱特色农业获得的人均可支配收入由2019年的7731元增加到1万元以上。
河西走廊制种玉米静待丰收，陇中旱地马铃薯长势喜人，甘南草原牦牛成群，陇南山区橄榄葱茏……截至目前，甘肃已创建7个国家级现代农业产业园，打造4个国家级农业产业集群，寒旱特色农业全产业链产值较2017年增长45%，2021年全省农业增加值增长10.1%，增速位居全国前列，农村居民人均可支配收入增长10.5%。
“‘十四五’时期，甘肃还将打造10个百亿元级农业产业大县，加快形成2个千亿元级和6个500亿元级农业产业。”梁仲科说。
《 人民日报 》（ 2022年08月27日 01 版）
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