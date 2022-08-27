本报记者 陆娅楠

日前召开的国务院常务会议部署加大困难群众基本生活保障力度的举措，兜牢民生底线。

在8月26日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副秘书长杨荫凯介绍，从今年9月到明年3月，阶段性调整价格补贴联动机制，实行“扩大保障范围、降低启动条件”政策，加大对困难群众物价补贴力度，切实兜住兜牢民生底线。预计扩围后政策覆盖6700万人。

向低保对象等困难群众增发一次性生活补贴，8月底将全面完成

今年以来，兜底保障措施不断完善，对困难群众救助帮扶力度也在加大。截至今年6月份，全国城乡低保共救助4062万人，其中城市低保对象700万人，农村低保对象3362万人；全国城市低保标准是每人每月734元、农村低保标准是每人每月554元；今年上半年累计支出低保资金926.2亿元。

为落实“低保扩围增效”的要求，民政部门不断完善低保制度。民政部社会救助司司长刘喜堂介绍，已把低保边缘家庭中的重病重残人员单独纳入低保，形成了按户保和按人保相结合，制度更有容量；鼓励各地将低保审核确认权限，从过去的县下放到街道和乡镇，提高审核效率；此外，对实现就业后、人均收入超过当地低保标准的低保家庭，给予半年到一年的渐退期。

临时救助制度，主要是针对解决城乡群众遇到的突发性、紧迫性、临时性的基本生活困难。今年以来，受疫情、灾情等影响，困难群众数量有所增多。日前国务院常务会议要求，向低保对象等困难群众增发的一次性生活补贴，要尽快发放到位。

受疫情影响无法返岗复工、连续三个月没有收入，也没有纳入失业保险的居民，包括农民工在内，都可以在居住地或户籍所在地，申请一次性的临时救助金。刘喜堂介绍，该项工作进展顺利，全国已经有17个省份全部发放完毕，各地累计为4018万低保对象和特困人员增发了补贴80.8亿元，占应发放困难群众总数的90%。“预计工作8月底将全面完成，发放的资金总额预计接近100亿元。”

中央财政今年安排了困难群众救助补助资金1546.8亿元，比去年增加了70.6亿元，地方财政预算也相应加大了投入。上半年全国财政累计支出低保等资金1200多亿元，同比增加7%。

刘喜堂表示，“低保等社会救助资金是民生保障的重点，也是财政资金支持的重点，施行专款专用的管理，及时足额发放低保等社会救助资金没有问题。”

价补联动机制扩大保障范围，降低启动条件，预计多惠及约900万人

今年1至7月，我国居民消费价格指数（CPI）累计同比上涨1.8%，7月当月同比上涨2.7%。杨荫凯说，受输入性通胀压力和猪肉价格季节性上涨等因素影响，叠加去年同期低基数效应，今年后几个月到明年一季度，国内物价水平可能比前几个月略高一些。

为了缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响，将从今年9月至明年3月，阶段性调整价格补贴联动机制。

调整后，保障范围扩大了。现行的价补联动机制覆盖了城乡低保对象、特困人员、领取失业保险金人员、享受国家定期抚恤补助的优抚对象、孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童等7类群体，合计约5800万人。

在上述7类群体基础上，此次将领取失业补助金人员和低保边缘人口等两类群体阶段性新增纳入价补联动机制的保障范围。扩大保障范围后，预计可多惠及约900万人，共覆盖困难群众约6700万人。有条件的地方可进一步扩大保障范围。

国家发展改革委价格司司长万劲松介绍，将领取失业补助金人员和低保边缘人口阶段性纳入保障范围，主要是考虑领取失业补助金人员处于失业状态，收入来源不稳定，生活面临一定困难；低保边缘人口收入虽略高于低保标准，但生活水平普遍偏低。

调整后，启动条件降低了。价格补贴联动机制启动条件中的CPI单月同比涨幅，从3.5%阶段性降低为3.0%，同时保持CPI中食品价格同比涨幅达到6%时发放价格补贴等其他启动条件不变，满足任一条件即启动价格补贴联动机制。

“降低启动条件，主要是考虑受疫情、灾情等影响，困难群众收入增长面临较多困难，对物价上涨的感受可能比较明显。”万劲松说，降低启动条件后，预计启动价格补贴联动机制的月份数量、启动地区都会明显增加，也就意味着有更多困难群众能够领取到物价补贴。

各地将向困难群众发放价格临时补贴约200亿元

据统计，2020年以来，各地累计发放价格临时补贴约315亿元，惠及困难群众5.3亿人次。

阶段性调整价格补贴联动机制后，预计今年9月份至明年3月份，各地将向困难群众发放价格临时补贴约200亿元，其中因扩大保障范围、降低启动条件而增加补贴发放约70亿元。

增支资金从哪里来？据介绍，对领取失业保险金人员和失业补助金人员的增支资金，从失业保险基金中列支；对其他困难群众增加发放的补贴资金，由中央财政分地区给予补助，其中东部地区补助30%、中部地区补助60%、西部地区补助80%。

“价格临时补贴由地方先发放，中央财政后结算。”万劲松说，在当前各级政府过“紧日子”的情况下，国家仍决定阶段性调整价格补贴联动机制，加大对困难群众物价补贴力度，充分体现了党中央、国务院始终牵挂着、惦记着困难群众，始终把保障困难群众基本生活放在突出重要位置。

杨荫凯表示，国家发展改革委将会同有关部门加强工作指导，保障物价补贴发放各项工作有序开展，确保政策部署能够不折不扣落实到位。

《 人民日报 》（ 2022年08月27日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经