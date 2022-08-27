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全国农业高新技术成果交易活动

签约金额突破120亿元

2022年08月27日04:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月26日电  （记者李晓晴）记者从农业农村部获悉：8月24日至26日，2022全国农业高新技术成果交易活动在南京举办。本次交易活动共有80多家企业、科研单位、金融机构参与，近50位院士、企业家等围绕农业科技投资共同论道，签约项目600多项，金额突破120亿元。

　　据介绍，本次交易活动启动建设“金翼技术交易服务云平台”，构建全生命周期的创新服务生态；发布38项产业重大技术需求，组织29个项目现场路演，遴选推荐100个具有投资潜力的项目；举办1场科技招商会，聚焦现代种业、智能装备、绿色低碳3个主题，展示185项农业高新技术成果。

　　这次交易活动采用市场化机制、线上线下“双轮驱动”的方式，联通科学家、企业家、创投家等创新主体，打通技术研发、产业应用、商业运营等创新场景，融通科技、产业、资本等创新要素，有效构建多场景、多主体、多要素融合发展的创新生态，是推动农业科技创新成果转化的重要抓手。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月27日 02 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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