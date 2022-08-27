财政部紧急安排中央预备费100亿元支持做好抗旱保秋粮等相关工作
2022年08月27日04:39 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月26日电 （记者曲哲涵）为应对7月以来四川盆地、长江中下游等地区旱情对群众生活和农业生产造成的影响，财政部积极会同水利部、农业农村部研究，26日紧急通过中央预备费安排农业生产和水利救灾资金100亿元，支持各地做好抗旱救灾、秋粮防灾稳产、保障群众饮水安全等相关工作。
其中，安排水利抗旱救灾资金65亿元，支持受灾地区开展水利调水、增打机井、兴建救灾所需抗旱水源，重点保障群众饮水及农业灌溉用水等。安排农业抗旱保秋粮生产资金35亿元，主要用于支持受灾农户购买燃油、农药、种子等农业生产恢复所需物资；同时，对喷施叶面肥、调节剂、抗逆剂、杀菌杀虫剂等提高农作物抗旱性的混合药剂给予补助，防范旱情发展蔓延，保障秋粮稳产丰收。
《 人民日报 》（ 2022年08月27日 04 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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