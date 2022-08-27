本报北京8月26日电 （记者廖睿灵）记者从国家管网集团获悉，国家石油天然气基础设施重点项目——董家口—东营原油管道24日投产成功。这是“十四五”期间我国投产的首条1500万吨输量级输油管道，对满足山东省和长江中下游地区经济发展能源需要、优化中东部地区供能结构具有重要意义。

董东管道年设计输油能力1500万吨，全长365公里，主要输送青岛董家口港区接卸的进口原油，在东营站与东临复线（东营—临邑）连接，输往鲁宁管道（临邑—仪征），服务山东省及长江沿线炼油炼化企业。该管道投产后将逐步替代已运行30余年的东黄线（东营—黄岛）等老旧原油管道，提升输油能力260万吨/年，日输量达到4.3万吨，对国家管网集团老旧管道综合治理、山东区域油气管网布局优化、进口原油资源统一调配等发挥重要作用。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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