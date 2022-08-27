阿尔贝雷斯·洛佩斯

从消除绝对贫困到全面建成小康社会，从污染防治到生态文明建设，从抗疫国际合作到构建人类命运共同体，中国领导人始终致力于增进民生福祉，令人非常钦佩

我非常重视学习《习近平谈治国理政》，从中能够领悟中国共产党的执政理念，能够理解中国取得巨大发展成就的原因。习近平主席有关推动经济、政治、文化、社会和生态文明建设的真知灼见，具有重要借鉴意义。从消除绝对贫困到全面建成小康社会，从污染防治到生态文明建设，从抗疫国际合作到构建人类命运共同体，中国领导人始终致力于增进民生福祉，令人非常钦佩。

习近平主席提出的共建“一带一路”倡议，吸引了包括拉丁美洲国家在内的140多个国家积极参与。“一带一路”建设坚持共商共建共享原则，契合经济全球化发展大势。中国强调坚持对话协商、共建共享、合作共赢、交流互鉴，同沿线国家谋求合作发展的最大公约数，推动各国加强政治互信、经济互融、人文互通，造福沿线国家人民，这在当前复杂多变的国际形势下具有十分积极的现实意义。中国倡议设立亚投行和丝路基金等多边合作平台，为各国提供了更多合作机遇和发展助力。

2019年，应中国驻累西腓总领事馆邀请，我到中国福建省参加有关创业交流的研讨会。在中国期间，我深入了解当地支持创业的做法，发现中国的成功经验非常值得借鉴。新冠肺炎疫情发生以来，巴西经济发展受到较大影响，贫困问题凸显。我所在的伯南布哥州学习中国经验，优化本地政策，多措并举激发经济活力。我们参考中国发展光伏产业的先进经验，推进劳工资格认证工作。今年3月，我们为有志于投身光伏产业的人员开设60小时的资格认证课程，使很多当地人受益。我们还设立一站式就业服务中心，并通过创业机构开办信贷业务，为就业者、创业者搭建起高效便捷的支持体系。结合当地特点，我们还加强农业生产调度，用新兴科技为香蕉、咖啡、山羊皮和罗非鱼等传统优势产业赋能。

巴西各领域对华合作前景广阔。中国已建成世界最大的清洁发电体系，巴西的风能发展潜力也很大。伯南布哥州正在向中国学习，希望成为巴西风能发展的领军者。我们也期待提升巴西畜牧业产品在中国市场的知名度，在乳制品等方面与中国深化合作。我们还计划在合适的时机派遣更多学生赴华交流，促进青年一代对中国文化的了解，推动巴中两国人文交流不断深化。

我相信，在中国共产党的领导下，中国人民笃行不怠、继续奋斗，一定能把中国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。一个不断发展的中国，一定能为世界创造更多机遇。

（作者为巴西伯南布哥州劳动厅厅长）

《 人民日报 》（ 2022年08月27日 03 版）

(责编：申佳平、杨迪)

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