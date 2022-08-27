宁波海关：

我因工作在马来西亚生活了几年，近期准备回国，想带一些当地的燕窝、海参和花胶等滋补品送给亲朋好友，但有朋友说海关不允许携带、邮寄这些东西入境。请问具体的规定是怎样的？

宁波读者 叶女士

叶女士：

您好！燕窝、海参和花胶等虽然被视为滋补佳品，但是未经检疫的上述物品存在着一定的隐患。燕窝存在传播高致病性禽流感的风险，海参等干制水产品可能携带海洋病原微生物。另外，有些在境外加工的燕窝有可能使用亚硝酸盐等添加剂，存在食品安全隐患。根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《中华人民共和国禁止携带、寄递进境的动植物及其产品和其他检疫物名录》规定，燕窝（经商业无菌处理的罐头装燕窝除外）以及水生动物产品（干制，熟制，发酵后制成的食用酱汁类水生动物产品除外）禁止携带、寄递入境。下面为您具体讲解相关内容。

个人擅自从境外携带或寄递动植物及其产品可能带来危害

入境动植物及其产品如果管理不当，可能导致动植物疫情及有害生物传入，造成我国农林牧渔生产安全、生态安全和公共卫生安全风险。

禁止携带、寄递进境的动植物及其产品有哪些

根据《中华人民共和国禁止携带、寄递进境的动植物及其产品和其他检疫物名录》，禁止进境的动物及动物产品包括活动物（犬、猫除外）；（生或熟）肉类（含脏器类）及其制品；水生动物产品；动物源性乳及乳制品；蛋及其制品；燕窝；油脂类，皮张，原毛类，蹄（爪）、骨、牙、角类及其制品；动物源性饲料、中药材、肥料。禁止进境的植物及植物产品包括新鲜水果、蔬菜；鲜切花；烟叶；种子，种苗及其他具有繁殖能力的植物、植物产品及材料。

携带、邮寄物检疫规定

携带、邮寄植物种子、种苗及其他繁殖材料进境的，必须事先提出申请，办理检疫审批手续。

携带、邮寄前文名录所列的动植物、动植物产品和其他检疫物进境的，作退回或者销毁处理。

携带前文名录以外的动植物、动植物产品和其他检疫物进境的，在进境时向海关申报并接受口岸动植物检疫机关检疫。

携带动物进境的，必须持有输出国家或者地区的检疫证书等证件。

邮寄前文名录以外的动植物、动植物产品和其他检疫物进境的，由口岸动植物检疫机关在国际邮件互换局实施检疫，必要时可以取回口岸动植物检疫机关检疫；未经检疫不得运递。

邮寄进境的动植物、动植物产品和其他检疫物，经检疫或者除害处理合格后放行；经检疫不合格又无有效方法作除害处理的，作退回或者销毁处理，并签发《检疫处理通知单》。

携带、邮寄出境的动植物、动植物产品和其他检疫物，物主有检疫要求的，由口岸动植物检疫机关实施检疫。

（宁波海关所属鄞州海关综合业务二科二级主办李睿）

(责编：申佳平、杨迪)

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