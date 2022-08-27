昆山台企：
学好数字化转型“必修课”
台企纬创资通（昆山）有限公司表面贴装技术生产车间，工人在机器上操作。
走进台企纬创资通（昆山）有限公司表面贴装技术生产车间，偌大的空间内只有少数工作人员，不时在操作屏上轻触几下，所见更多的是高速运转的机械臂和智能机器。现场还有无人化运输机器人往来穿梭，这位“快递小哥”在智能仓储系统分拣、自动分配料箱出库后，能通过地上的二维码贴标路线，将产品所需配料运输至生产线站点。
据车间内负责智能仓储的工作人员介绍，公司在去年9月左右嵌入智能仓储系统，如今不足1年，效益却很显著。“人力减少了一半，同时降低了占库材料成本，占地面积也减少了60%。”
江苏省昆山市是长三角地区台资高地，累计批准台资项目5687个。面对新一轮产业变革，当地台资制造业企业积极投身“智改数转”大潮。去年10月，昆山市台湾同胞投资企业协会在大陆率先成立“智改数转”功能委员会。今年6月，昆山市台协会数字赋能中心正式揭牌，以政府协同支持、协会运营管理、企业共建共享模式，助力台企数字化转型，深度融合数字技术与实体经济，赋能昆山市台企及制造业产业链高质量发展。
据昆山市台办介绍，截至目前，当地台企共有69家实施智能制造诊断服务，188家实施智能化数字化改造，11家“上星”“上云”，44家申报示范标杆项目，51家进行智能制造基础管理能力提升，投资改造总金额达54.37亿元。
纬创资通（昆山）有限公司去年荣获全球“灯塔工厂”，被视作数字化制造的示范企业。据纬创集团智能全球制造总经理周泓任介绍，目前纬创集团旗下纬绩智能科技有限公司正积极“走出厂门”输出服务，已与40多家企业签约，签约金额达4500万元；同时帮助3000多家产业链企业降本增效提质，部分工厂经过改造后，产能翻了3倍，人均产出翻了1倍。
周泓任认为，“智改数转”是复杂的系统工程，颇具挑战性，却是企业在当前大环境中练好内功、突围提升的机会。对于中小企业，要认真诊断梳理企业经营中的痛点，找准价值方向，同时培养全新的数字型人才，增强企业生命力。
昆山市台协会会长孙德聪说，面对人力成本提升和人员流动率加大等挑战，数字化转型不再是“选择题”，而是“必修课”。昆山市台协会数字赋能中心将搭建集中服务平台，帮助台企解决数字变革过程中的技术和知识匮乏问题，推动台企迈上高质量发展新台阶，不断提高产业核心竞争力。
江苏省台办副主任孙继兵说，当地将继续把握台企需求，结合技术、市场及专业力量，有针对性地组织对接会、政策宣讲会和诊断会等，帮助台资企业紧密地跟上“智改数转”的步伐。
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